政府分別在紅磡和油麻地旺角（包括果欄和駿發花園），劃多2個指定檢測範圍，一有確診，就要全棟強制檢測。《蘋果》於下午約6時到果欄巡視，商户如常營業。有檔主表示未知果欄已被劃於指定區域內，又稱「要封快啲封」，指新年前較多市民購買水果，若盡快封完，才可趕及歲晚重開做生意。

傍晚時份人流頗多，不少檔販大聲叫賣，又減價促銷，向顧客表示「唔知幾時封埋我哋，為散貨㗎咋」。另有檔販們討論政府新安排，搖頭無奈表示「又話要強檢喎」，質疑其成效。

居住荃灣區的顧客戴小姐表示，留意到政府擴大指定檢測區域，「又話要強制檢測呀嘛，又話要突撃呀嘛」。她又質疑措施成效，批評政府「啲政策亂咁嚟，好奇怪喎，有效嗎？」她又提到，今日果欄人流算少，稱「從未見過果欄咁少人」，指以往臨近農曆新年，即使平日亦很多人。她又稱雖然果欄是高危地點，惟不太擔心，仍如常來購物。

至晚上7時，政府突襲封鎖油麻地碧街及東安街，禁足居民強制檢測。有果欄職員趕到位於碧街的貨倉了解，稱「啱啱封唔到我哋」，但雖然該位置不在封鎖範圍內，他們仍將倉內水果用唧車拖走。

新增2劃區檢測

●油麻地／旺角（東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街）

●紅磡（東北至差館里、東南至寶來街／船澳街、西南至溫思勞街／紅磡南道、西北至漆咸道北）

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