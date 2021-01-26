民主派區議員的橫額屢遭破壞，新民主同盟、荃灣區議員潘朗聰今午（26日）在社交網站Facebook透露，原本一幅掛在綠楊坊下的橫額突然在昨日「被失蹤」，今早辦事處職員竟發現橫額「物歸原處」，但字句被更改作抹黑民主派。他指，有關改動不明顯、「字形都差唔多」，被改動的橫額右下角仍保留「潘朗聰議員」字樣，斥有關人士以「下三流手段」企圖誣衊及抹黑民主派初選。

潘朗聰其後接受《蘋果》查詢時指，早前他利用舊橫額及A4紙自製一幅印有「政治濫捕打壓民主，詆毀初選漠視選民」的橫額，並掛於綠楊坊下。惟該橫額昨天「被失蹤」，直至今早，有辦事處職員發現該橫額重現，但字眼被更改，模仿了原有設計、利用類似「字型」改寫為「政治眾籌濫用民主，利用初選欺騙選民」。他質疑相關人士明顯及刻意地「扮係我哋（潘朗聰議員辦事處）出嘅」，「企圖誣蔑和抹黑我甚或是初選同其他民主派人士嘅工作」。潘直斥有關人士「不知所謂」，以「下三流手段」達到目的。

被問到有否向警方報案，潘指暫未向警方報案或有進一步行動。他稱，同一位置曾有橫額被破壞，惟報案後一直未收到警方進一步消息，再加上是次橫額內容與民主派初選有關，難以相信警方會「依法執法」，坦言現時求助無門。

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