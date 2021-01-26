香港批准使用中國復星與德國BioNTech藥廠合作的mRNA武肺疫苗，但內地的科興疫苗仍未有第三期臨床數據而未有供港時間，有建制派要求港府採購內地生產的國藥疫苗，特首林鄭月娥在行會前被問到疫苗供應，會否向中央採購國藥疫苗時，表示去年訪京時，已向中央提出有需要時希望中央分配內地研發生產的疫苗供港使用，透露「十日八日前」已要求國家協助。

林鄭月娥稱，港府很緊張疫苗供應及接種工作，早前透過預先採購協議購買3款疫苗，都經專家建議，以及與藥廠商量，昨天BioNTech疫苗已獲法律核准，冀2月底會供應到港，而牛津疫苗則要到下半年才運港，內地科興疫苗原本供應時間最早，但仍欠部份數據。

對於國藥疫苗同樣未公佈三期臨床數據，林鄭強調疫苗亦受核准使用框架限制，但現時言之尚早，重申爭取疫苗安全有序，讓市民盡早接種，中央亦一直展示對香港抗疫「義不容辭」。

暗示農曆新年不會放寬防疫措施

對於農曆新年放寬防疫措施是否很大機會落空，林鄭指疫情超過一年，明白很多企業受影響，政府已多次推出支援措施，希望企業繼續咬緊牙關撐落去，暗示不會放寬措施。

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