民主派區議會選舉候選人前年11月在維園草坪舉辦選舉聚會，惟開始僅一小時便遭防暴警發射催淚彈清場，其中三名候選人與警方理論，結果被捕，控以阻差辨公罪。案件原定今日開審，惟主審裁判官批評控罪詳情內容不清晰，甚至連指控被告怎樣阻撓警員和阻撓那位警員也不清晰，令辯方難以掌握控方檢控基礎，因而無從準備。裁判官質問主控謂：「咁唔清晰，公唔公平呀？你自己諗下！」案件押後至下午，等候控方修改控罪詳情和案情撮要後再作處理。

三名被告分別為文念志（29歲）、「機場大叔」陳振哲（47歲），以及於2014年遭前警司朱經緯揮警棍毆打的鞍泰選區議員鄭仲恒（31歲）。三人原本同被控非法集結及控一項阻差辦公罪，其後控方撤銷非法集結罪，惟加控文一項無牌管有無線電對講機罪，文早前已表明認罪。

至於阻差辦公罪，經修訂的控罪指他們於前年11月2日在維多利亞公園8號閘外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員、即編號18506的高級督察、機動部隊Echo3大隊、應變小隊B1小隊及其他警員。

裁判官張志偉今早甫開庭，即向外判主控官查問傳召證人事宜，得悉控方欲傳召六名警務人員作證，涉案被阻礙的警員則多達31人。張官質疑：「6個點樣代表31個講呀？」

官批評控方「警方執行緊啲乜嘢職務、被告點同佢互動都冇講」

主控之後改口稱會傳召兩名警員，被阻撓的則有20多人。張官聞言再謂：「個個警員都係執行職務㗎啦！如果話200幾個都受阻礙唔可前進，係咪要傳晒200幾個上嚟？」張官更向主控直言：「咁唔清晰，公唔公平呀？你自己諗下！」要求主控閱讀三個有關阻差辦公控罪的案例。

而控罪未作修改前，原本只列出高級督察18506及其他警員，未列明其他警員包括何人。張官批評控罪詳情不清晰，指控亦流於空泛，即使修訂後的控罪詳情亦只是「五十步笑百步」，批評謂「警方執行緊啲乜嘢職務、被告點同佢互動都冇講」，認為阻撓一位抑或二十位警員，罪行嚴重性也有很大分別，「辯方都要知檢控基礎係乜嘢先可以準備㗎」。

辯方亦表示，收到部份證人口供，其餘則只是19名警員的記事冊，當中只記錄當值和落更時間，故開審前只就控罪中提及的警員作準備。

主控上午臨散庭前指，在取得律政司指示後，決定再修訂控罪詳情，加入近二十名警員。張官說：「咁修訂法，辯方根本冇時間準備。」張官亦不滿控方既然一早知道指控中涉及那些人，卻沒有提早通知辯方，要到臨開審前在裁判官觀察下才作修改，直言做法不理想，要求外判主控向律政司反映。案件押後至下午繼續。

【案件編號：ESCC2467/19】

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