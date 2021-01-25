被稱為「入紙師」的民間集會團隊發言人劉頴匡，早前被警方以《國安法》拘捕，罪名是參與去年民主派初選。在這個初選中，他以新界東亞軍的名次順利出線，得票比楊岳橋及陳志全還要高。
本來，劉頴匡今天已是立法會議員。
結果，選舉取消了。劉頴匡眼前甚麼都沒有，只餘下4條被控的罪名，面對以年計的牢獄之苦。
他強調自己沒有後悔，「後悔的意思是如果可以重來，你一定不會再做那些事。但我不是這樣，即使重來，我都一定會再做這些事，我只會後悔自己沒有做得更加好」。《國安法》有如頭上架着的一把刀，劉頴匡深知自己隨時會被送中，但仍然拒絕離開香港：「如果始終都要有人被送中，我唔介意嗰個係我。如果唔係我，都會有第2個，咁唔通人哋送，我又會開心啲咩？唔會。」
直播連結
影片重溫
Ep10 眾志解散 但教育議題不可放棄 鄭家朗：幾辛苦都要做
Ep13 陳虹秀：試過留喺屋企睇直播，結果都係坐立不安要去前線
Ep14 從前線走入體制 教協總幹事沈偉男還是那個社運青年嗎？
Ep15 法治崩壞之下 律師還能做甚麼──專訪法政匯思李安然
Ep16 回首反送中 新任民陣召集人陳皓桓：我知自己雙手沾滿鮮血
Ep17 考過警察終入政界 林卓廷：早已認清中共，預咗坐監受酷刑
Ep18 新書記錄反送中歷史 馬嶽：叫人認命是沒有反抗精神的說法
Ep21 羅健熙：我會在香港留到最後，就算唔夠打，至少都要一路煩住你
Ep22 沙田區議員李志宏：民政處不斷打壓民選議會，連民生議題都不放過
Ep23 開餐廳順便實踐勞工政策 譚文豪：困境下更要尋找不同出路
EP24 民政打壓下區議員寸步難行 林兆彬：僅餘功能是以身份協助手足
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多
英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！