警方本月初大規模拘捕組織和參與初選的55名民主派，指控他們涉違「港版國安法」下的顛覆國家政權罪。路透社今日報道警方在未獲被捕人士同意下，取得其銀行戶口賬目的往來紀錄；被捕者之一的鄒家成向《蘋果》確認，警方審問期間向他展示其恒生銀行、花旗銀行及PayMe的賬戶紀錄，要求回應涉及初選時的眾籌款項來源及去向，他批評警方此舉嚴重侵犯其私隱，又相信凡在初選期間發起眾籌的參選人，戶口紀錄也遭警方向銀行私自取得。

鄒家成早前獲釋後接受《蘋果》查詢時，已經率先披露警方調查期間詳細詢問初選時所有銀行紀錄，每一款項都要求解釋。路透社則報道，其中六名被捕民主派透露，港警在沒有取得他們的同意下，取得他們的銀行賬戶紀錄，然後進行盤問。

路透社也訪問了一名在本地大型零售銀行的高級行政人員，指警方要求銀行提供民主派的戶口賬目資料，索取次數在過去半年大增逾一半，引述該高層指，銀行須遵從警方要求，可做的不多，受影響人士則可訴諸司法手段，推翻警方做法。

路透社指，向警方披露資料的銀行包括滙豐銀行、恒生銀行、花旗銀行、渣打銀行。這些銀行均拒絕回應查詢，警方和政府亦拒絕回應為何要索取被捕人士的賬戶紀錄。金管局發言人則回覆該社指，財務機構應協助執法機構的調查和執法工作。

被捕者被要求交代有關眾籌款項的來源和去向

鄒家成向路透社指，警方取得其在花旗、恒生、PayMe的財務戶口資料，要求他交代當中10萬元的來源，同時沒收其信用卡。另一參加初選的劉頴匡亦向路透確認，警方向他展示其恒生戶口的紙本月結單，要求回應當中幾十項初選前的交易。劉透露，他以此戶口收取眾籌所得款項。

鄒家成向《蘋果》稱，警察當日搜屋時更要求他交出他在恒生開戶時相關手提號碼的電話，鄒指該電話平日只作私人用途，從未公開，可見警方向銀行索取資料時連帶個人資料也取得。他批評警方嚴重侵害私隱，憶述警方重案組當日盤問他時，要求他交代有關眾籌款項的來源和去向，未有把款項與「港版國安法」扣連：「國安處嘅人淨係嚟收passport（護照）」，他相信所有初選發起眾籌的候選人，警方也向其銀行索取賬戶紀錄，而警方向他展示的戶口往來紀錄，沒有涉及該筆款項由誰捐出。

鄒指，警方沒收他的信用卡後，他向銀行申請補發卡時，曾要求銀行回應為何會把相關財務資料交給警方，但銀行也未能回應，他相信香港所有銀行、即使在港的美資銀行，礙於香港法例，須向警方提交資料，相信難以追究。

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