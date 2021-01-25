共和黨在特朗普完成四年任期後失去白宮和國會兩院的控制權，而特朗普的支持者仍然是該黨的重要票源。在月初國會衝擊後進行的民調顯示當中大部份支持者，包括70%共和黨人，對特朗普依然忠誠，不少人更表示如該黨冷落特朗普，他們將不再支持共和黨。

盼組政黨 另立網絡平台

在月初國會衝擊前，民調顯示有約65%共和黨人認同特朗普所指拜登勝選是基於非法選票和造假，高出大選後一周的59%。在衝擊後進行的民調顯示，駁斥選舉舞弊論的共和黨參議員羅姆尼在黨內只得23%支持，反對者達52%；相反，挑戰大選結果的參議員克魯茲的支持率達46%，反對者僅佔28%。即使在國會衝擊後，仍有三分二共和黨眾議員和八名參議員支持挑戰大選結果。而倒戈支持透過彈劾或動用第25項修正案罷免特朗普的共和黨領袖就惹來特朗普支持者反撲。

賓州66歲退休人士華萊士形容，在國會阻止調查選舉舞弊的共和黨人是「無腰骨的混蛋」，指他們為了「數百人在國會」的行為背棄總統和數千萬名支持者。他表示希望看到特朗普的支持者另組新黨，不過認同機會甚微，但指希望特朗普會架設自己的網絡平台，藉此為支持其政治議程的人宣傳，「我願意付錢」。另一著名特朗普支持者錢斯利是陰謀論組織「匿名者Q」的成員，在國會衝擊後被捕，他的母親表示為他堅守信念感到驕儌，「他這樣做是為了支持國家和總統」。

雖然當日衝擊被特朗普譴責暴力，使部份右翼斥他割席，但不少人相信他不會被支持者離棄。他的戰略顧問埃普斯泰恩指，特朗普為共和黨增加約7,400萬名選民的支持，「他在2016年擊敗黨內建制，這運動只會繼續下去」。

路透社