前年7月14日有團體發起沙田區大遊行，反對修訂逃犯條例及要求落實五大訴求。其間新城市廣場爆發警民衝突，有電腦技術員被指襲警，否認控罪受審。案中聲稱遇襲的督察昨指現場片段拍攝不到事發一刻，但揚言襲擊正好發生於被告離開鏡頭及重新出現之間的一秒內。裁判官今早裁決，直言片段顯示被告在指稱施襲時間與督察相距十多米；若如督察所述，被告要在一秒間由原先垂下手持的傘、變為舉高雨傘向下施襲、繼而逃去，實在艱難，裁定督察證供不可靠，被告罪名不成立。

被告文澧鍵（26歲）日前否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪名受審，控罪指他於前年7月14日在沙田新城市廣場一期469號舖外，襲擊督察47098霍建文。裁判官香淑嫻今午裁決時指，與霍一同執勤的另外兩名軍裝警察證人均供稱看不到被告舉高雨傘、向下擊打霍雙手的過程，故本案實為一對一指控。霍的證供是否可信可靠，成為關鍵。

香官指出，片段顯示現場警長發射胡椒噴劑，被告其後以左手掩面，右手垂下拿着雨傘，低頭並彎下身離開鏡頭；而霍的同袍亦供稱被告曾表示眼睛灼痛，有警員向被告遞水及替他洗眼，相信被告在現場確遭胡椒噴霧噴中。辯方稱被告是因被噴中胡椒噴霧才揮動雨傘，即使雨傘接觸到霍，也是慌不擇路、跌跌撞撞下的觸碰，沒有襲擊意圖。

片段與督察證供有明顯分歧

香官指出，霍供稱遭被告施擊的時刻，正好在被告離開鏡頭及重新出現之間的約一秒內發生。惟觀乎片段顯示情況，被告離開鏡頭前右手垂下持傘，入鏡後則與霍距離十多米，其間需要完成舉高雨傘施襲再逃離的動作，「一秒鐘要做完呢一連串事情，實在艱難」。

雖然片段拍不到最關鍵一刻，但香官認為片段內容已與霍的證供出現分歧，足以動搖其說法。霍的證供無法讓法庭瞭解事件發生經過的全部事實，裁定控方未能舉證至毫無合理疑點。

不過，香官直言被告自己的行為無疑也是可疑的，在警方施放胡椒噴劑前，被告已在場揮舞雨傘。另外，當時未出現疫情，被告卻戴上口罩在人群中出現，背囊亦找到與參加不和平示威相關的物品，例如不同類型的口罩、手套、頭盔等，不過這些案情無助加強控方在本案的證據。被告獲裁定脫罪後，辯方沒有申請訟費。

【案件編號：STCC1011/20】

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