科大學生會全數幹事被校方處分，指控之一為於疫情下舉行周梓樂逝世半年悼念會，有違限聚令。惟《蘋果》獲悉，該校內地學生學者聯誼會（MSSS）於去年平安夜舉行的「禮物放送」活動亦有數十人聚集，但未有人被處分。科大證實收到相關投訴並以電郵告誡，該組織已即日回信道歉並取消另一場活動。

從科大校內流傳，被指是上述活動的相片可見，至少30人於該校吳家瑋學術廊一樓的露天用餐位置聚集，大多正在排隊。MSSS曾在微信上宣傳該「聖誕元旦 雙節狂歡 禮物放送」活動，12月24日及31日在校內Hungry Korean餐廳門外派禮物。

零處分內地生 科大反斥學生會「不聽勸」

科大覆稱，曾收到相關投訴，並以電郵告誡有關組織在疫情期間須遵守防疫規定，對方已即日回信道歉並取消另一場原定於元旦舉行的活動。科大續指，一般而言同學如接受校方勸喻並及時糾正，大學通常只會口頭或書面警告，有關準則公平適用於所有同學和學會，惟學生會幹事在所涉事件中，在校方事前多番勸喻及反對下，仍於限聚令期間在校園舉辦悼念活動，及在主要行人通道油漆標語。教務長遂將個案轉交學生紀律委員會審理。

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