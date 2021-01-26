伊利沙伯醫院有3名護士確診武漢肺炎，院方已安排相關病房的病人及員工接受病毒檢測，暫未發現有陽性個案；另追蹤10多名病人。醫院今日（26日）亦在護士宿舍旁網球場設立採樣站，供醫護、職員自願接受病毒檢測。有護士表示不太擔心，因該3名染疫護士不是於同一個病房工作，相信每個醫護會做好防感染措施，「你咪當入院（病人）都係有事，自己會做好個人預防措施」。

3病房約150員工檢測 未有陽性個案

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會表示，至今早3名護士工作的病房已安排員工及病人接受檢測，未有陽性個案，當中包括A10隔離病房，34名醫護有33人完成檢測並全部陰性，餘下1人會在今日檢測，而由於病房都是確診病人，故不需要進行檢測。至於A6病房，51名員工檢測皆陰性，而留醫的50多名病人已完成檢測，另有10多名病人仍有追蹤。而E6病房，77名員工中有74人完成檢測並呈陰性，餘下3人會陸續接受檢測，至於病人則全部結果呈陰性。而環境樣本方面，劉指仍未有陽性的結果，不過行動仍會繼續。

一護士居住大廈有人確診

對於3人的感染途徑，劉家獻表示其中一名護士（第10178號個案）居住大廈有確診個案，而患者本身工作上不需要與確診患者接觸，在院內亦有穿上合適裝備，故相信在社區內感染機會較大。至於餘下兩名曾在隔離病房工作護士，劉表示仍在追查當中。

現時3名護士工作的3間病房現已停收新症，急症室會保持開放；但如屬輕症並經救護車入院，消防署會安排分流有關病人到廣華醫院、明愛醫院，及基督教聯合醫院。雖然自行到院求診的服務不受影響，但劉家獻強調，輕症病人應盡量到普通科門診求醫。

伊院今設的採樣站位於醫院護士宿舍旁的網球場，由早上10時開始運作，直至晚上8時，接受檢測的醫院醫護、職員須岀示身份證、職員證以核實身份。《蘋果》下午來到採樣站，陸續有醫護或職員來接受檢測，最高峯時有近30人排隊等候接受檢測 ，而伊利沙伯醫院行政總監盧志遠曾在採樣站現場視察運作情況。

婦科護士：當病人有事 做好個人預防措施

仼職婦科護士的刁小姐表示，不太擔心有院內爆發，因該3名染疫護士不是在同一個病房工作，他們或在社區內感染，亦相信每個醫護人員做會好防感染措施，「擔心唔到咁多，大家都有機會有事，你咪當入院（病人）都係有事，你自己會做好個人預防措施」。她表示，雖未曾接觸確診病人，惟工作時須收集病人的深喉唾液樣本瓶或幫病人撩鼻採樣等，故她會做好防感染措施，包括勤洗手等。被問到使用休息室等設施時會否減少與同事接觸，她則稱平日換衣服時會佩戴口罩，「可能企埋一邊飲水，好難話完全接觸唔到，其實都係同一area （地方），唔通你特登走岀去，唔知匿埋係邊度飲水咩？」

仼職精神科醫生的廖先生1、2個月前曾到隔離病房工作，工作期間會接觸確診病人，因應有護士染疫，他決定來接受病毒檢測，加強保障。他表示，平日會佩戴口罩，進入隔離病房時亦會穿上足夠保護裝備，所以不太擔心，「聽到嗰消息有啲緊張，因為突然有幾個（護士染疫），不過睇落似係有源頭，唔係完全冇原因，自己做好防護措施，洗手又做足，相信風險低啲」。被問到會否減少使用飯堂、休息室等設施，他表示，上司會提醒他們食飯時相隔一定距離，並且不要在食飯時交談，「我哋平時都係咁做，而家會更加注意」。

平日負責運送病床的周小姐坦言感擔心，因平日前往不同病房，包括內科病房、隔離病房等，「屋企人好擔心，成日叫我小心啲」。她表示，做好個人衞生，包括勤洗手、盡量不會工作期間除低口罩等，亦會減少去休息室等。

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