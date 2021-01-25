【本報訊】政府最快農曆新年後向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂，將區議員宣誓納入修訂範圍。86名建制派區議員聯署促盡快完成修例，並修改《區議會條例》列明違誓後果，部份建制派區議員昨與民政事務局局長徐英偉會面，引述徐指研究成立官方主導「監察會」，監察區議員日後有否違誓。民主派區議員批評建制派說法是欲加之罪，配合政府大舉DQ民主派區議員。

前年在區會選舉落敗的立法會區議會（第一）議員劉國勳，昨於13名建制派區議員陪同下開記者會宣讀聲明，批評民主派主導區議會不擁護《基本法》和效忠特區，反映區議會「已經失效」，促請政府盡快落實區議員宣誓安排，禁止「反中亂港區議員」成為公職人員，一旦發現作虛假或違反誓言，即喪失議員資格。

徐英偉稱研究

劉國勳又建議《區議會條例》應在《宣誓及聲明條例》修訂後盡快作出相應修訂，以取消違誓的區議員資格，「我哋認為應該成立個監察會，可能由局長去主導返呢一樣嘢，作為點樣去監察同執行」，指徐英偉會上同意作研究。劉國勳又引述徐稱同意建制派建議，收回區會審批慶祝香港主權移交、中共建政、龍舟和體育會等活動撥款權，改由政府自行撥款舉行。

民主派離島區議員梁國豪接受查詢時指，就算是仍由建制派主導的離島區議會，政府官員亦未見配合區議會工作，官員與會期間經常答非所問，又斥政府欲收回區議會審批撥款權力是「相當愚蠢同幼稚」，「若果下屆區議會保皇黨比較多，到時政府咪又話會放返權畀區議會？」

民主黨北區區議員林卓廷亦指，建制派說法是欲加之罪，認為民主派區議員按當區民意，就撥款採取與建制派不同態度十分合理，認為建制派之說只是想配合政府稍後大舉DQ民主派區議員。