「港版國安法」引來國際關注，部份涉事官員甚至被制裁。行政會議成員個人利益登記冊的資料顯示，律政司司長鄭若驊在本月11日刪去國際律師協會（International Bar Association）成員，等同退會。有關協會自「港版國安法」出台後，多次為香港人權發聲；《蘋果》正就向律政司查詢鄭若驊的退會理由。

國際律師協會早在去年7月「港版國安法」出台後，已發聲明指國安法違背法治及中國對港基本政策，促請當局停止執行並諮詢港人。協會近月亦曾發聲明，譴責警方國安處大規模拘捕逾50名民主派初選協調人和發起人，質疑以國安法進行大搜捕的法律理據、促請中方尊重言論自由、人權及法治；同時亦關注 12港人案的審訊情況，以及代理律師被威脅吊銷執照；翻查有關聲明在鄭若驊申請退會後發出。

協會的執行總監Mark Ellis日前接受《蘋果》專訪時也提到，國安法反映北京正試圖加速並惡劣地影響香港，形容香港的「一國兩制」正處於「危險狀態（precarious state）」，擔心國安法對香港法治的攻擊，危害香港作為國際投資和金融中心的地位，又建議國際社會應該考慮對中國政府採取集體反制行動。

林鄭刪港大建築文物保護學名譽教授名銜

另外，特首林鄭月娥也在昨天於個人利益申報中刪走香港大學建築學院建築文物保護課程學名譽教授一項，意味退回教授名銜。《蘋果》亦正就此向特首辦查詢。

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