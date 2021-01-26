佐敦封區近48小時強制檢測，約7,000居民接受檢測，特首林鄭月娥今早（26日）指，行動結束後執法人員上門逐家拍門檢查有否遺漏，現時找到200多個未有接受強制檢測居民，仍要審視有關人士未作檢測原因，現場未有檢控。翻查資料，政府自去年11月推行599J章下強制檢測公告至今疑「零檢控」，僅曾向乙明邨明恩樓違反強檢76人作口頭警告。《蘋果》正向衞生署查詢跟進最新情況。

特首林鄭月娥今早見記者時表示，1月25日凌晨行動結束後，執法人員在區內檢查離開大廈市民有否短訊證明已接受檢測，亦有上門逐家拍門檢查有否遺漏，現時找到200多個未有接受強制檢測居民，但現場無立即檢控，因仍要審視相關人士未作檢測原因，已安排檢測及將資料轉交衞生防護中心跟進。

沙田乙明邨76人違公告 惟無檢控

翻查資料，政府自去年11月推行599J章強制檢測公告至今，曾向多個處所或大廈發出強制檢測令，包括21個跳舞場地、42幢疫廈居民和個別爆疫大廈等，其中政府曾公佈沙田乙明邨明恩樓有76人違反強制檢測公告，惟當局僅發警告後再安排居民接受檢測，未有作任何檢控。

去年12月尾，政府又要求42幢疫廈居民接受強制檢測，當局計算有約55,000名強檢人士透過指定採樣站或社區檢測中心完成檢測，佔估算居民人數近85%，意味沒有遵從上述兩種途徑檢測的人士有9,700多人，如他們沒有透過其他途徑檢測，理應屬違反強制檢測令，一經定罪，可被判處最高罰款 10,000元；定額罰款以解除因該罪行而須負的法律責任為5,000元，惟當局至今未曾公佈就違反強制檢測個案作出檢控或檢控數字。

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