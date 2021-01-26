香港民研公佈最新特首民望、民情指數。特首林鄭月娥最新評分為32.0分，比本月初的調查升3分，市民對特區政府的最新滿意率維持在16%，不滿意率則升2個百分點至61%。有學者認為，部份市民或已認為難以改變現狀，繼而開始改變個人心態，以「冷漠」應對無力感。

香港民研本月18至22日成功訪問逾千名18歲或以上的香港市民，結果顯示林鄭最新評分為32.0分，較上次調查升3.0分，39%市民給予林鄭0分，69%反對林鄭出任特首，較上次調查回落3個百分點，民望淨值回升5個百分比至負49個百分點。

信任政府比率再跌 僅28%

特區政府民望方面，61%市民表示不滿意政府表現，較上次調查升2個百分點，滿意率則跌不足1個百分點至16個百分點；信任度方面，最新信任政府比率為28%，較上次調查跌1個百分點，不信任比率為51%，較上次調查跌5個百分點，信任淨值輕微回升5個百分點至負23個百分點。

在社會狀況評價方面，以「經濟狀況」表現最差，市民滿意率淨值為負54個百分點，其次為「民生狀況」及「政治狀況」，最新滿意率淨值同樣為負47個百分點，分別升3個百分點及2個百分點。民研表示，以上數字與上個月分別不大，惟「政治狀況」滿意率淨值錄得自去年3月以來新高。

民研鍾劍華：數字「極低位反彈」

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國指，有關調查在警方先後大搜捕55名民主派後、佐敦「封區」前進行，較大機會是部份市民已逐漸接受難以改變現狀的無力感，開始改變個人心態，以「冷漠」應對無力感；他不排除市民經歷佐敦「封區」後，會因為不滿政府有關隔離措施安排，令政府民望再下跌。

民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，有關數字是「極低位反彈」，強調政府若有心解決社會現況，須正視有關民情指數。

另外，民研本月中曾透過律師團隊向律政司發信，要求將與初選無關的文件，以及定性為屬保密資料的新聞材料永久封存，警方不得參閱；而涉及案件的文件，就要以複製副本發給民研。民研今午表示，今日已透過律師提交誓章，向法庭存檔，要求警方發還早前撿走與初選無關的文件。

●林鄭月娥民望（與月初比較）

評分：32.0 （升3.0分）

民望淨值：負49 （升5個百分比）

●特區政府滿意度（與上月中比較）

滿意：16% （跌不足1個百分點）

不滿意：61%（升2個百分點）

●特區政府信任度（與上月中比較）

信任：28% （跌1個百分點）

不信任：51% （跌5個百分點）

●社會狀況滿意淨值（與上月中比較）

民生狀況：負47個百分點 （升3個百分點）

政治狀況：負47個百分點 （升2個百分點）

經濟狀況：負54個百分點 （升4個百分點）

資料來源：香港民意研究所

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