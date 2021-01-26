港府動用大量人力物力於佐敦封區近48小時強制檢測，約7,000居民接受檢測，發現13宗確診個案，專家批成本效益低，商販損失慘重，政務司司長張建宗揚言「冇賠償㗎喇」，行政長官林鄭月娥則自誇「抗疫工作沒有最好，只有更好」，揚言封區陸續有來。而政府周二午夜12時刊憲宣佈再多19幢大廈要強制檢測，深水埗指定檢測區域佔18幢，市民憂慮有關指定區域會否與油麻地果欄將緊接「封區」檢測。

林鄭說，昨日凌晨完成的佐敦封區行動，涉及超過150幢樓，評估行動是有成效，大部份專家亦認同行動。她指行動在1月23日上午4時開始，直至1月25日凌晨零時，持續44小時，較目標的48小時提早完成，而在1月24日下午6時已開始讓有陰性結果的市民離開，居民亦歡迎安排，故禁足時間其實壓縮至38小時。

她表示，1月25日凌晨行動結束後，仍有執法行動進行中，執法人員在區內檢查離開大廈市民有否短訊證明已接受檢測，亦有上門逐家拍門檢查有否遺漏，現時找到200多個未有接受強制檢測居民，已安排檢測及將資料轉交衞生防護中心跟進。

林鄭指今次封區行動涉及7千名居民，找到13宗隱性個案，部份個案早前已接受強檢及呈陰性，認為說明病毒潛伏期相當長，有需要時會要求區內強制第二次檢測。

此外，食衞局局長昨宣佈，認可德國BioNTech疫苗在香港緊急使用，首批約100萬劑、足夠約50萬人口接種，惟要拖至2月下旬始抵港，疫苗接種計劃或延至3月才展開；同時科興仍遲遲未提交第三期報告。林鄭今早將於行會前見記者，料將被追問。《蘋果》將現場直播。

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