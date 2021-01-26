市民去年11月11日發起三罷及「黎明行動」，當日有交通警在西灣河驅散市民期間連開三槍，近距離擊中21歲學生周柏均。匿稱為「熊仔餅」的他在facebook專頁提及身體受槍傷影響，他至今逾1年仍受後遺症困擾，包括身體出現嚴重痛症，痛至「食不到止痛藥」兼嘔吐不斷，骨折仍未康復，近數星期更經常發夢夢到當天中槍情況，故新一年祈求身體健康，亦呼籲市民可在他下次出庭時支持他和其他庭上「手足」。

他昨日傍晚在專頁提到，本月初他曾進行抽血，上周獲取報告，指其身體內指數不太理想，手術後遺症亦不斷發生，包括「輕則劇痛，重則雖（需）入醫院打止痛針，痛的時候會食不到止痛藥，因為個肚有氣頂住，食任何野（嘢）同飲任何野（嘢）都會嘔返出黎」，結果需要入院注射止痛針才可止痛，但肺炎期間不希望經常進出醫院，「都係格硬忍痛忍幾日挨過佢，仲要每一個月都會有幾日係會痛」。

他又指痛症影響走路，每次經歷劇痛均需休息一段時間才可繼續走路，「病發時就好似上次上庭咁痛到行都行唔到，好辛苦」。而因當天受槍傷後子彈卡在脊椎導致骨折，至今仍未康復，「不能久站久走，非常影響生活」，部份動作亦受影響，如提重物時會感到痛楚。

不斷發惡夢回到中槍當日情景

除身體受創，精神亦受嚴重困擾，他稱出院至今精神狀態反反覆覆，亦出現失眠，「唔能夠長期集中精神同埋好容易攰，加上這3個星期不斷發惡夢夢到11月的情境」，故他希望今年大家能身體健康，「冇病冇痛，珍惜眼前人。」

他又提到，下一次將於3月23日再次上庭，希望市民可到灣仔區域法院旁聽，支持他和其他庭上「手足」。其帖文至今獲得逾5,500個讚好及加油等，有市民留言指看到他受痛楚困擾感到「心裡好難過！但係無論如何你都要堅強啲撐落去啊！好多人支持你㗎！」亦有人指：「睇到呢段文字之後好難受，好嬲。我信有報應，希望天眼快D開，做番應做嘅事。」有人形容他十分堅強，「你已經好叻 ，我地 一齊撐落去，加油！」

前年周柏均中槍後送院搶救，其右腹中槍，傷及肝臟和腎臟，子彈卡在背脊，須切除右腎及部份肝臟，經手術後取出子彈。由於他曾表示出院後最想吃「熊仔餅」，獲市民送贈大量零食鼓勵，他亦被暱稱為「熊仔餅」。

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