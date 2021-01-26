在香港人要求封關要求了一整年後，香港政府終於有回應了：「乜嘢話？你話封乜嘢話？封區？好呀！」

於是，在林鄭月娥的英明領導下，聽黨指揮、能打勝仗的香港警察旋即雷厲風行地封鎖了佐敦16個街區，近萬名被指有極高播疫可能的市民在轉瞬間被軟禁家中，在化驗完成前不得離區。特區政府此舉，明顯是在參考了中國人民解放軍在武漢的抗疫經驗後，套用了其具中國特色的「封鎖小區」戰術，香港特區政府學習能力之高，真不得不令人撃節讚賞。

……然後呢？

然後便是化驗結果出爐：在超過7,000名市民中，僅得13人測出對病毒呈陽性反應，比率為0.17%，要比有病徵人士到診所檢測的0.4%至0.8%還要低。林鄭月娥親自指揮、特區政府全體高官各大部門悉數參與、動員懲教、入境、消防、海關並警察共3,000人部署，叫居民求返工不得求落街不能的封區行動，轟轟烈烈，擾攘三天，最後成果竟是如此叫人啼笑皆非。正如長洲區議員梁國豪所指，香港人本區就業率極低，就業人口每日通勤所需以致流動性極高，與中國自給率高流動性低的「小區」根本不可同日而語：「就是跨區買菜的主婦亦大有人在！」。何況香港多數主要感染群組（如跳舞群組）都並非集中在一二地區的區內感染，封區對香港疫情而言完全是九唔搭八，不知所謂。

政府今日已經放風，正研究在深水埗照辦煮碗再次封區。有醫護朋友跟我說，完全無法理解政府的抗疫邏輯：「中國千千萬萬個病患，前日都承認咗疫情復發，你就死都唔封關任放病毒入境；佐敦感染病例連老舞群組都追唔上，你又封乜Ｑ嘢啫？台灣封完關成為全世界抗疫表現最好嘅地方你又唔學，中國直情將武肺傳播到全世界你就走去抄！」我忍不住覆了他一句：「香港嘅抗疫，係有中國特色嘅抗疫；有中國特色嘅抗疫，就係政治凌駕醫學、政權先於人命。香港政府從來都係用緊極權管治嘅政治邏輯嚟諗嘢，你明白冇？」

對中國封關，即等於忤逆主人，這事香港政府是萬萬做不得的：而封鎖佐敦，雖然對抗疫可說是全無果效，但卻是禁足、戒嚴、以至封城的預演。政府今日能突然動員3,000人封鎖16個街區，日後再在深水埗或別區試行多次，便能逐漸累積起這種準軍事化動員封鎖部署的經驗。他日若抗爭再起，政府不論要圍捕涉事抗爭者、封鎖衝突區域抑或全面實施戒嚴，都已有先例可循。

各位看倌或許會認為我是危言聳聽，林鄭甚至也會在數天後出來駁斥「少數別有政治用心的惡毒謠言」。不要緊，我跟大家分享一個故事：希特拉在1933年執掌德國政權後，兼併國內各大航空公司和組織，並大力發展國內「航空運動」；希特拉在回應質疑時多番對外強調，納粹德國無意挑起戰爭；1935年，希特拉正式撕毀禁止德國擁有空軍的《凡爾賽條約》，並宣佈德國空軍建軍；1939年，在德國空軍俯衝轟炸機的突撃下，納粹德國攻入波蘭，第二次世界大戰正式爆發。

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