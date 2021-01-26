行政長官林鄭月娥未問過疫苗專家顧問委員會，就要求中央協助，分配內地研發生產疫苗供港，外界質疑特首自把自為繞過正常程序，引入中國醫藥集團（Sinopharm）的武漢肺炎疫苗，意在央企臉上貼金。疫苗專家委員會成員孔繁毅認為，國藥疫苗的第三期臨床數據報告仍未出台，委員會難以憑現有資料批准疫苗緊急使用；另一成員許樹昌亦指，委員會跟隨國際慣例，疫苗數據通過同儕評審並在醫學期刊發表後，才會審視。

國藥的疫苗與科興生物的疫苗一樣，也是滅活疫苗。孔繁毅指出，相信國藥與科興一樣，仍然在整理第三期臨床數據的研究，很快會在醫學期刊發表。但第三期臨床報告「永遠係最重要底線」，未有該些資料，委員會難以審視。

許樹昌：未聽聞政府有意採購國藥疫苗

許樹昌則認為，本港的疫苗採購策略，暫仍維持每種技術平台各購一種；由於本港已採購的滅活疫苗來自科興生物，除非科興的疫苗有問題，才會採購另一款滅活疫苗取代，而審批過程完全一樣。他表示，未聽聞政府有意採購國藥疫苗。

據了解，雖然政府未有在疫苗專家顧問委員會上，提過林鄭要求內地分配國藥疫苗的消息；但一些醫學界人士上周已聽聞，包括全國人大常委譚耀宗等建制派公開支持國藥疫苗，聲稱打針後「好瞓咗」，甚至「期望中央送贈」，故有心理準備政府會加快把國藥疫苗提請委員會審視，並隨時改打國藥疫苗。

委員會未討論 林鄭已表態

雖然不少委員會成員是大學教授，他們早就掌握國藥疫苗的數據及各地接種情況；但有消息人士指，關鍵是委員會是否因林鄭一人而被架空，「林鄭話有法律框架規管批核疫苗，但佢話言之尚早，而事實係委員會未討論（國藥疫苗），特首就表態要呢隻疫苗，你叫專家點傾﹖究竟係疫苗嚟咗至批，定批咗至嚟﹖中央又係唔係一早留咗針畀香港？」該人士指，相信本港無論如何也會批准使用國藥疫苗。

何栢良：國藥疫苗供應本港 須待世衞標準審批

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦表示，留意到有意見希望政府引入國藥疫苗，認為多一款疫苗是好事，但國藥疫苗的第3期臨床數據亦未發表，若要供應本港，須待世衞標準審批。但他認為本港與內地聯防聯控，相信當局可接觸內地單位，提早取得疫苗數據，加快審批進度。

據國藥集團12月30日的公告，該款滅活疫苗的保護力為79.34%，即有79.34%機會接種者受感染反不會出現病徵。據報告，內地去年7月開始緊急使用，截至本月初接種逾400萬針。除了內地，伊拉克、埃及亦已開始大規模接種，但世衞仍未開會決定是否批出該疫苗的緊急使用授權。

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