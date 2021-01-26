特首林鄭月娥早前表明修訂公職人員宣誓後，會安排區議員優先宣誓，她今早出席行會前，被問到會否追溯過往宣誓前的行為，並大規模DQ，指區議員參選時已經要作法定聲明，擁護《基本法》及特區政府，認為宣誓的要求並非新的條件，但違誓有甚麼後果不能今日說，僅指法例有明確說明「宣誓後如就職咗而有任何行為有證據違反宣誓」會有法律後果，草案公佈後大家會清楚，而農曆新年後會向立法會提交有關公職人員宣誓的條例草案。

林鄭拒回應梁振英「協商出特首」言論：唔想參與隔空爭拗

全國政協副主席、前行政長官梁振英早前表示特首可由協商產生，不需修改《基本法》，屢傳與梁不咬拗的林鄭早前表明傾向繼續由選舉產生，梁振英則隔空反駁。林鄭今日再被問到梁言論，表示「唔想參與隔空爭拗」，又指上次已表明《基本法》附件一有說明特首產生辦法，即使經協商產生亦要「有規矩」，附件一需要有修改，而特首是雙負責，即使協商或選出，最終都要由中央委任。

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