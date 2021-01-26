念念不忘，必有迴響。去年底逆巿開業的元朗黃店「亞萊泰菜」昨午（25日）在Facebook發文宣佈邀請一位本月出獄的反送中運動手足出任「一日店員」，並將今日營業額扣除成本後，全數出糧予該名手足，結果今天開店前逾半小時已有十幾名巿民排隊，中午更有近百人排隊等候「懲罰」。

黃店老闆強調，生意難做，不代表要忘記開店初衷；獲聘任店員的手足李先生感謝港人到場支持，他指被控告期間曾受助於612人道支援基金，因應612人道支援基金告急，「我希望將今日嘅﹙生意﹚收入捐畀612」。

記者 林俊謙

社交網出帖後即收大批網民私訊稱要訂餐

年僅20歲「亞萊泰菜」老闆Oscar接受《蘋果》訪問時指，見到很多被捕及坐監的手足都有生活負擔，不少更是家庭主要經濟支柱，「佢哋被判刑坐監，我相信佢哋屋企人都會用晒啲積蓄」，故決定協助自己相識多時、出獄時銀行戶口只餘300多元的56歲手足李先生。

他坦言沒有想過網上發文公佈活動後，外界反應如此熱烈，指昨晚已不斷收到網民私訊稱要訂餐；餐廳為應付突如其來的「懲罰」，昨漏夜開始準備食材。

疫巿開店與受助手足有關

Oscar透露，自己曾提出直接捐錢予李先生，但李堅拒接受，並強調參與抗爭運動並不為金錢，只是想「令香港變得更好」，最終游說李先生到店內出任「一日店員」，再將今日營業額扣除成本後全數出糧予李。

Oscar坦言：「你話而家（餐廳）生意難唔難做？我話畀你聽係難做嘅」，但強調生意難做不代表要忘記開店的初衷。

他透露，當日決定在《國安法》和疫情下逆巿開店，其實也與今次受助的56歲手足有關，「佢（李先生）有日同我講，話想煮啲飯做外賣，想將一半嘅飯派畀啲露宿者、手足同後生仔，因為佢知道佢哋返學未必有零用錢食餐豐盛啲嘅飯，可能都係食魚蛋燒賣就一餐；另一半（飯）佢就想攞嚟賣，起碼自己過到生活，唔使成為其他人嘅負擔」。

最終他在李先生被判入獄當日決定逆巿開店，並表明未來只要手足有需要，能力所及一定全力協助，包括提供就業機會，「你行過嚟搵我就得㗎嘞！」

因阻藍絲清路障被判監 冀港人保存實力支持黃圈

今日擔任一日店員的李先生指，早於89年六四事件後已參與香港民主運動：「因為我係一個愛自由嘅人，我唔想之後嗰啲（香港）人無咗自由。」

前年反送中運動期間，李先生阻止一名藍絲清走路障時，與對方發生衝突，最終對方右手骨折，他則在去年7月被判監12個月，上訴後獲減刑至9個月，本月12日出獄。李先生坦言至今對當日決定無悔，對不少年輕人因為參與運動被判入獄感到心痛，希望Oscar未來能開設更多分店，協助出獄手足謀生，認為港人目前最重要保存實力，支持黃色經濟圈，「希望佢哋（黃店）有啲收入，可以支援啲手足」。

今午特別到場排隊「懲罰」、30歲的陳先生指，過去晚市都曾光顧該店，得悉該店今天支援手足，故中午特別到場光顧，「支持到就支持啦，而家又做唔到啲乜嘢住，咁有乜方法咪做吓咁囉！」

28歲的盧小姐亦與友人到場支持：「因為覺得佢（亞萊泰菜）個出發點係好，想鼓勵佢，畀佢哋睇到佢哋做嘅嘢係有人睇到，同埋有人支持。」

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