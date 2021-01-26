「港版國安法」令國際關注香港的人權狀況，特區政府包括特首林鄭月娥在內多名港府及警隊高層更因此被美方制裁，外界關注美國新總統拜登上場後，對港強硬立場會否改變。因被制裁銀行服務受影響而要將大量現金存放於禮賓府的林鄭今天（26日）在一中美論壇指，希望拜登政府可以公平看待「港版國安法」，再次強調自己與11名被制裁的官員不會被嚇倒，會繼續「快速及合法地」保護國家主權、統一及領土完整。

林鄭在一個有關中美關係的視像論壇指，上屆美國政府以「港版國安法」為由，以行政命令及《香港自治法》等對香港部份人士及企業等實施制裁，屬「不合理亦站不住腳」，她強調，每個地方都有義務保護國家安全，指香港作為中國的特別行政區，前年發生極端暴力及社會動盪，因此必須制訂《國安法》。

她又重覆之前論調，指《國安法》實施後，街頭暴力已消失，社會回復穩定，認為對香港商業活動來說非常重要，稱有信心香港的未來充滿光明。

劉康去信歐盟外務高級代表促制裁「港中暴政」

被香港以《國安法》通緝、正在英國流亡的劉康發新聞稿，指已致函歐盟外務高級代表兼歐盟委員會副主席寶卓色（Josep Borrell Fontelles），呼籲歐盟制裁「香港及中國暴政」，以捍衞人權。

劉康在信中指，不少香港異見人士為自由民主奮鬥而受到迫害，「中國國安惡法」令很多香港人因政治動機被拘捕、控告與監禁；歐盟議會早在本月已通過議案，建議運用歐盟全球制裁系統（EU human rights global sanction regime）制裁涉事港中官員。劉指，根據歐盟全球制裁系統，要啟動制裁程序要先經歐盟外務高級代表或者成員國提議，他希望歐盟能落實有關議案。

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