科技大學學生會去年五月為在反修例運動期間墮下身亡的同學周梓樂舉行追悼會，及重漆校園地面「希望在於人民」標語等，學生會全數6名幹事近日被校方處分，其中會長麥嘉俊及內務副會長勞啟浩更遭勒令停學一學期，「冇諗過搞悼念都會違規、會被停學」。兩人均表示會上訴，但相信成功機會渺茫；又指停學令他們延遲畢業一年，或影響未來工作機會，但不會後悔，希望藉悼念會讓同學記得「周梓樂係科大嘅一份子」。

記者 關玉婷

會長麥嘉俊去年8月接獲教務處電郵，指有多名職員及學生投訴學生會成員在去年5月至6月發生的5宗事件有「嚴重的不恰當行為」（serious misconduct），包括未經校方准許組織周梓樂悼念會，有違當時的防疫規例；重漆「青蛙路」上「改變始於抗爭，希望在於人民」標語則涉破壞校園設施；學生會壁報板上的港獨標語涉損害校譽、有違「1-HKUST精神」等。

二人提上訴但料成功機會渺茫

麥嘉俊稱與多名成員去年12月應要求到學生紀律委員會親身答辯，但當時正值考試，向校方提出改期不果，結果有2名學生會成員無法參與答辯。最終全數6名學生會成員遭處分，包括不准使用校園設施半年、75小時校園服務令及維持至畢業為止的書面譴責。麥及勞則額外被勒令停學一學期。兩人都決定上訴，惟稱推翻判決的希望渺茫。科大網頁顯示，學生可就學生紀律委員會的決定向校長提出上訴。

兩人昨日接受《蘋果》訪問時身穿科大學生會T恤，背後印着的正是他們漆在「青蛙路」上的標語。對於校方的多項指控，麥嘉俊指，悼念會當日的確有人群聚集，但學生會已盡力執行防疫措施，包括在場內提供酒精搓手液、為同學量體溫、呼籲保持社交距離等，他們亦已書面向校方解釋，無奈仍以此為由被處分。至於壁報板上的文宣，麥稱先前已被校方多次「提醒」要清除，但學生會認為應讓同學有空間表達意見，故拒絕要求，校方其後自行清除；去年6月30日是《國安法》實施前夕，學生會便在北閘壁報板上重新貼滿文宣，校方兩小時後亦派人清走。

質疑校方「1-HKUST精神」定義模糊

勞啟浩入學3年來首次聽聞「1-HKUST精神」，無法理解其含意，質疑定義模糊：「係咪即係學生會同校方有唔同意見，就係唔符合1-HKUST spirit？」麥則指，「1-HKUST」精神應由學生會定義，「我哋先係由2,000幾人選出嘅民選代表呀。」

兩人均稱過去一年上課時間表幾乎「逼爆」，希望「上莊」之餘如期畢業，惟停學打亂計劃，願望落空。

勞啟浩指收到判決時感到震驚，「冇諗過搞悼念都會違規、會被停學」，擔心影響未來工作機會，怕被僱主問到延期畢業的原因，惟稱並不後悔在學生會任要職。

希望同學記得「周梓樂係科大嘅一份子」

麥嘉俊則指得知事件交由紀律委員會處理後，已做好被開除學籍的最壞打算，故得知裁決後亦不太驚訝。 他稱「再來一次都係會做」，因學生會希望新舊同學都記得這位在反修例運動中不明不白地犧牲的同學、記得「周梓樂係科大嘅一分子」。

科大覆稱，今次懲處所牽涉的是學生屢次違反紀律，而非有否損害校譽；教務長考慮到涉事同學「屢勸不改」，遂將個案轉交由教職員和學生代表組成的學生紀律委員會審理，學生可親身或書面解釋，亦有上訴權利；惟未有回應何謂「1-HKUST」。《蘋果》在科大網站也未能找到有關「1-HKUST」的內容或文本。

教育界前立法會議員、教協副會長葉建源指，大學內的規則應讓學生清楚明白，形容「1-HKUST」的概念「比較特別」，令學生被處分後亦不知自己犯了甚麼事，並不恰當。他又指學生悼念同學的聚會屬人之常情，停學處分過重，「就算犯限聚令，政府都係罰錢啫！」

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