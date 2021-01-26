前年10月一場追究警暴的集會，演變成警民衝突，有電腦程式設計員被捕時被指掙扎傷及警員，被控一項拒捕罪。案件開審時，辯⽅投訴指警員曾毆打被告，導致被告一度留醫8天。案件今續審，辯方指，警員以面巾包裹被告的臉，揚言「冇人想見到你個樣」，導致他登上警車時因視線被擋而絆倒。裁判官黃⼠翔裁定案件表證成立。

男被告梁霆（31歲）否認於2019年10月27⽇至28日在旺角彌敦道近奶路臣街交界抗拒警務⼈員A。控方早前申請將涉案警員匿名、在屏風遮掩下作供，以及可經特別通道出入法庭，獲法庭批准。

警員A昨供稱，他押送被告上警⾞時，被告突然向後踢。辯方指出，事件起因是警員以面巾包裹被告的臉，揚言「冇人想見到你個樣」，被告才會因視線被檔而絆到，並非反抗而向後踢。辯方又指，被告由上警車直至到達警署，全程均被蒙著臉。A否認上述所有指控。

警員B則供稱，他到達現場時看見A正與被告糾纏，被告極力掙扎，意圖擺脫A的控制。當時被告曾撐地上，又向後踢，B立即上前將被告按在地上。辯方問B，有沒有留意A以面巾包著被告的頭，導致被告看不見周圍情況，B答謂沒有留意。

辯方呈上警員制服被告的照片，問當時被告的頭部是否在B的胯下，B回答指胯下並非完全在被告頭部上方。辯方指出其姿勢令被告難以呼吸，被告不同意。

B續指，他押被告上警車時，被告突然向後踢，B立即按著被告的頭。辯方指B曾大力推被告的後腦，導致他傾前，其後被告絆倒後跌在地上，B不同意。

【案件編號：WKCC878/20】

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