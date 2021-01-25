【觀塘示威案】

【本報訊】兩少年被控前年10月破壞觀塘港鐵站升降機和管有武器等罪，案件昨續審。繼案發時15歲的被告投訴遭警方動武逼供，同案19歲被告學生作供時亦指稱遭受警暴，包括被捕時被警員壓臉磨警車鐵網、用疑似電油淋下體、插贓嫁禍、揮拳打下顎及強行打指模。

兩被告為現已16歲的少年及現時19歲的男學生高朗，他們被控於前年10月7日在觀塘港鐵站A1出口2號升降機外非法集結。高另被控管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毀財產及拒捕三罪，涉管有可換刀頭金屬棒、鋸、斧頭等物件，及抗拒警員18267。

被鐵網磨面 強行打指模

高供稱用膳時突遭拘捕，他被撲落地後遭鎖起雙手，再被人扯着手銬拉起整個人推向警車，邊行邊被人將頭壓向警車鐵網磨面直至上車，其間警員叫他：「唔X好典呀！」高續指上警車後被推至趴在椅上，感到背包「被人搞左好耐」，有液體淋落臀部，令下體全濕，還聞到濃烈電油味。警員再說：「哦！咁X多嘢嘅！」被告回應：「X！你塞畀我嘅！」此時車上有人說：「X！儍仔嚟嘅，架車有cam㗎嘛。」高指感到背包變重。

到警署下車時，高指大批警員不斷恥笑他及講粗口，一名便衣男走近說「X你老母死曱甴」，同時向他下顎揮拳。他又指於警署被反鎖期間，有人將他手指按壓於物件上。控方盤問高時指，高見警員便逃走，只因有份參與示威，亦從來沒警員向其使用武力，其面部傷勢是跌在地上時弄傷，而且沒警員將任何物品放於其背包。高全部不同意，解釋：「走係因為警察亂打人，所以走。」案件押後至下月23日裁決。

案件編號：KTCC412/20