香港第四波疫情反覆，以佐敦、油麻地一帶尤為嚴重，1月中起被政府劃為強制檢測區域，並被冠名「小區」。此後，政府在各個記者會中都積極運用「小區」一詞，時隔數天，深水埗區又劃一個，而這些住在「小區」的市民，惶惶不可終日，擔憂自己或家人染疫。

實現威權式監控

其實「小區」一詞，政治意涵絕不止於一句用語般簡單，而是包含共產黨的管理思維，薛鳳旋在《北京：由傳統國都到社會主義首都》提到，「小區」最初是蘇聯的社區規劃模式，1950年代末因俄語譯文引入中國，當時最小規模的「小區」是以能設置一所小學為條件，而北京夕照寺區就是最初發展的「小區」，約有5,000多名住戶，佔地15公頃（約15個標準足球場大小）。

自此，中國大陸一直在全國各地建設不同的「小區」，其特色就是採用封閉式管理、以清晰圍牆作區界，再配合業委會、居委會等政治組織監控，換句話說，政府要了解住戶的一舉一動，易如反掌。

社會學家傅柯曾經說過：「現代社會就是一所大監獄。」這是對法國哲學家邊沁設計「全景（圓形）監獄」（Panopticon）的延伸說法。「全景監獄」本身就是權力的呈現，藉一種透視形的空間結構，設置悉數密不透風的監視塔，使監獄能在守衞人數不敷的情況下，也可以構成囚犯自身及互相之間的監控，催生他們心中的恐懼，驅使他們時刻警惕自己的行為，從而構成服從性。

服從性也不是自然而生，在「全景監獄」的特色下，每個人都知道自己如同赤裸一般，輕易就被他人一覽無遺，每時每刻都有被別人「看着」的感覺，而卻永遠不知道是誰，結果就只能制約自己行為，產生紀律，避免受罰，這種無形的「注視」或「被注視」感，傅柯形容為權力的施展，對人產生制約作用。

這正好是描述中共無限制的「小區監控」行徑，透過空間設計、大量的監控鏡頭、實名制登記住戶、訪客出入，以達致傅柯在《規訓與懲罰》提到的「自我壓制」，亦即居民有如被囚在全景監獄的人一樣，恒久地假設自己會被其他人、守衞等監視，並且時刻調節自己的行為來服膺組織（例如居委會）等，讓自己也成為自己的警衞，當然，他們也絕少甚至從來不會挑戰組織設定的行為標準。如今政府借防疫為名，將「小區」之說融入香港，不禁令人懷疑背後的思維。

「老大哥在看着你」，奧威爾筆下對現代威權社會中無處不在監控的描述，成了今日的現實。香港現在作為中國「實然」的一部份，疫情爆發一年後的「小區」安排，不正正是司馬昭之心嗎？

顧書維

自由撰稿人