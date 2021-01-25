【社會追蹤】

【本報訊】屯門良田村一名女村民，今日本來是她的89歲大壽，豈料昨日卻在住所門前不遠處，遭一輛倒駛的私家車撞倒。私家車司機及乘客棄車不顧而去。村民見婆婆倒地於是報警，救護員到場證實婆婆已不治。警方事後追緝涉事司機及乘客，最終事發10小時後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡等三宗罪拘捕涉事司機。

生日前遇車禍死亡老婆婆姓黃，街坊稱今日是她的89歲大壽，婆婆是良田村原居民，育有兩子兩女，兒孫滿堂。街坊得悉她命喪輪下均感非常難過。街坊慨嘆黃婆婆老當益壯，平日也會在村內散步，「生猛到不得了」，上周六其家人才為她提早慶祝吃生日飯，不料卻突然離世，親友接獲死訊趕至現場認屍時傷心拭淚，場面哀傷。

車主稱借予朋友 聯絡無果

事發昨晨7時半，黃婆婆被村民發現倒卧在良田村19號屋對開路中，村民以為她不適暈倒致電報警。救護員到場檢查證實黃婆婆已不治。警方隨即封鎖現場，並用綠色帳篷掩蓋屍體。有村民不忍婆婆遺體被風吹及太陽曬，拿來一個大帳篷遮擋。

警員調查發現，黃婆婆頭及手腳嚴重受傷，旁邊有一柄用作枴杖的雨傘，而現場10米外一部豐田私家車上染有血迹，車尾則有一頂冷帽，並有煞車胎痕，相信黃婆婆曾遭該車撞及，惟當時車上無人。

警方稍後確定黃婆婆身份，發現她住在私家車停車位背後村屋。涉事私家車安裝車cam，警方事後取走調查，初步顯示私家車倒駛時撞倒老婦，不排除曾將她輾過，並發現事發後車上兩至三名男子棄車而去，往輕鐵站方向逃走。警方聯絡到住在附近的私家車車主，他報稱當時借車予朋友，事後曾聯絡對方但未有回覆。政府化驗師及鑑證科人員到場掃模取證。

至下午5時，即車禍發生十小時後，警方於屯門區，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡、在意外發生後沒有停車及沒有報告意外等三宗罪，拘捕該名24歲姓鄧男司機。警方調查後指，昨上午7時28分，一名24歲男子駕駛一輛私家車於良田村倒車時，據報撞到一名老婦，案發後私家車司機離開現場。

村長何君堯稱認識死者

有鄉事背景的建制派立法會議員何君堯是良田村的村長，記者致電查詢，接電話的女職員稱，何君堯與良田村另一位村長，事後曾到車禍現場了解情況。職員續指，何君堯認識死者。