香港大律師公會新任主席夏博義接棒不足一周，已連日遭左報甚至中共官媒狙擊，前刑事檢控專員江樂士也撰文加入批鬥，批評公會成為政治機構，又指摘夏博義提倡修改《國安法》，是極其幼稚的想法，因港府不能尋求改動。

夏博義反駁指，港府若非傀儡政府，應與社會對話，若被說服則應主動提出建議，他強調公會憲章規定要捍衞法治，難免在爭議題目持有立場，認為作為前刑事檢控專員應對公會的承諾予以欣賞。

江樂士批評夏博義倡修改《國安法》建議幼稚

江樂士昨日在建制網媒《點新聞》撰文，形容大律師公會為一政治體，變成了公民黨，並批評夏博義上任後未有專注法律界利益，反而率先對《國安法》開火、尋求修改《國安法》，形容建議為極其幼稚。

江樂士指，《國安法》經全國人大常委會審議後實施，港府不能尋求改動。江樂士更指，經歷反修例運動，香港需要受保護，免受中國在內或外的敵人所破壞，認為公會已失去內地方面的信心，夏博義一切說法無助挽回局面。

夏博義：我假設特區政府並非傀儡政府 批國安法為扼殺異見而設

夏博義回覆查詢時隔空與江樂士駁火。他稱，自己假設特區政府並非傀儡政府，希望港府與社會對話，若被說服《國安法》有需要改動，則主動向中央政府提出建議。但夏博義強調理解最終決定權在於全國人大常委會。

夏博義又指，《國安法》與反修例運動毫無關係，不少示威人士被控的罪名，是基於《國安法》實施前已存在的法律。

他批評《國安法》是為扼殺異見而設，又直斥江樂士似乎完全吸收了宣傳機器有關反修例運動為外國組織的指控，他自言不相信有關說法，又認為示威浪潮因疫情而停止，非因《國安法》。

反諷江樂士未遵捍衞法治承諾

夏博義坦言，自己擔憂來自官媒的攻擊，認為當中有觀點完全不正確，特別是被指他寛恕暴力示威的說法，認為是一大謊言。他重申自己支持和平示威，並嚴厲反對暴力。

對於江樂士批評大律師公會的方針，夏博義強調，公會的憲章要求公會捍衞法治，以往的主席都一直堅守這個責任，他反諷道：「我會期望一名前任刑事檢控專員會欣賞這個承諾」，直言有關責任令公會無可避免地在一些爭議議題上持有立場，否則就是懦弱地放棄這個責任。

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