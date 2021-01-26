元朗7.21白衣人襲擊市民事件發生3個月當日，市民上街抗議「警黑勾結」。警方晚上在元朗大馬路一帶驅散聚集人群，有督察制服一名女示威者期間，被區議員助理投擲1.5公升水樽。女示威者最終逃脫，惟區議員助理則被捕，早前受審後被裁定阻差辦公罪成。他還柙至今午接受判刑，獲台灣朋友等數十人撰信求情。裁判官指被告在「唔知頭唔知路」情況下阻撓警方執法，雖或是出於幫助別人，但實際上近乎搶犯，情況嚴重，須判阻嚇式刑罰，判處即時監禁5星期。

被告李梓豪（24歲）早前被裁定在2019年10月21日在元朗鳳攸北街附近阻礙執行職務的督察19348梁劍凱，至於拒捕及管有攻擊性武器則罪名不成立。

辯方今呈上數十封分別由本港及台灣人士撰寫的求情信，並陳詞指被告年輕及努力為社區付出，今次涉案後事業將受阻，已吸取教訓及有悔意，明白會判監。辯方希望法庭考慮更生因素，判監時可判處能使被告受惠於《罪犯自新條例》的刑期，即不超過3個月的監禁。

裁判官梁雅忻指，法庭必須保障警務人員執法。現場片段可見被告向督察掟水樽並且走近案中女子，令警員不能截停該女子，等同兩度阻撓警方執法。梁官指出，被告似乎不認識該名女子，亦不知道警方為何要截停她。雖然被告可能是出於助人的心，但是「你又唔知頭、唔知路」，不知有何理由要阻撓警方，行為近乎「搶犯」。

裁判官指，該名女子或會感激被告所為，但香港是有法治、有法律之地，希望被告回想及反思，明白自己的行為超越了法律界限。

裁判官對被告稱：「我希望，個悔意係真嘅。呢一樣，你自己先知道。」裁判官以監禁6星期為量刑起點，考慮被告初犯以及親友對其品格評價正面，減刑一星期。被告在犯人欄內向公眾席點頭，聞判時亦向裁判官微微鞠躬。

【案件編號：TMCC2079/19】

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