全球感染武肺人數突破1億，香港經歷一年戰鬥亦已破萬宗確診。過去一年，武肺病毒不斷輸入再落地生根，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，累計8個分型的病毒株入侵本港，頭三波共6個分型已幾乎在港絕迹；惟獨第四波的主流GH分型，傳染力最強，即使邊境政策如何收緊，社區爆發仍無從遏止，期望港人有辦法打贏「內戰」。

公立醫院醫護接連染疫，工會會長馬仲儀慨嘆，有同事已做了4輪「Dirty Team」，身心俱疲，希望公眾不要苛責感染者，「我哋都係弱者，唔係機械人」。

第四波GH型病毒株至今揮之不去 歌舞群組大爆發

蕭傑恒指出，本港首兩波疫情，出現過L、S、V、O、G共5型病毒株，去年下半年已經絕迹；第三波禍端的GR分型病毒株，其帶有的D614G基因變異，導致社區大爆發，但11月後亦幾乎沒再出現，銷聲匿迹。這些現象反映，本港有能力消滅武肺病毒。

可是，去年9月底由尼泊爾等東南亞國家輸入的GH型病毒株，卻至今揮之不去，由「China Secret群組」、「歌舞群組」，到今年初兩個隧道地盤群組，絕大部份病人感染的也是GH型病毒株。反而同期發現的GV型病毒株，及分別起源於英國及南非的501Y基因變異病毒株（同屬GR分型），沒在本港大規模傳播。

個別油尖旺患者檢出病毒仍在變 恐傳播力再增

他指出，GH分型病毒株也帶有D614G變異，但其他位置也有變異，所以傳染力大增，「可惜嘅係，聖誕、除夕期間嘅家庭群組感染，以及兩個隧道地盤爆發，再一次將病毒帶入社區，喺一啲舊樓更造成垂直傳播。」

他認為，現在的邊境政策，已近乎百分百阻截外地病毒輸入社區，港人面對的是一場「內戰」，但難言何時才能打勝仗。他透露，個別油尖旺強檢區的患者身上，找到出現3至4個位置變異的GH分型病毒，顯示病毒仍然在變，傳播能力恐又增加。

多間公院醫護染疫 「Dirty Team」身心俱疲

社區大規模爆發，多間公立醫院醫護相繼染疫，聯合醫院、瑪嘉烈醫院更有院內傳播。公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，社區太多隱形病人，即使醫護人員在醫院做好防護，也難完全避免在其他地方染疫。

馬仲儀指出，尤其是「Dirty Team」的同事，精神壓力更大，「有同事做咗4輪Dirty Team，每次都自己住酒店唔返屋企瞓，佢哋都有家人、有自己社交生活，都係會累……就算自己而家都好難每一輪都住酒店，有時都要返屋企，我諗大家都學習緊點樣平衡生活」。

她希望公眾、醫管局不要因為醫護受感染，就苛責他們沒做好本份甚或其身不正，「我哋都係弱者，我哋唔係機械人，都會有情緒……雖然心係疲累，但我哋唔會怠慢（應對疫症）」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！