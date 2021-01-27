特首林鄭月娥周二（26日）早上揚言突擊封區後，政府即晚便首次實施，晚上7時封鎖油麻地碧街9至27號和東安街3號，直至周三早上約6時解封。林鄭月娥今早在facebook發文交代行動，稱「很高興」事隔一日即能在碧街封鎖中達到「行動保密」、「範圍聚焦」、「時間壓縮」的3個目標。封區期間，約330名居民接受檢測，僅發現1宗確診，林鄭則指不要少看任何一個感染的源頭，行動亦令「受限區域」內的居民安心。

林鄭稱整個行動只用了11小時，感謝「受限區域」內居民的合作，亦要為約380名來自民政事務總署、油尖旺民政處、深水埗民政處和警務處的同事「點讚」。她又說，這次行動採用了抗原和核酸的「雙軌檢測」，以加快識別感染人士送院隔離，政府下一個目標是如何用好抗疫工具，走在社區出現感染之前，並逐步達致「清零」。

油尖旺區議會副主席余德寶今早接受商台訪問時，指昨日亦是從新聞才得知封區，形容突襲封區是「玩殘」街坊和工作人員，花了近半時間來做行政工作，比較少時間通知居民。他說初時情況較混亂，有居民買餸回家後才發現封區，亦有很多居民未放工回家，想返家時卻被警員要求出示住址證明，直指做法不合理。

僅約半居民做了檢測

油尖旺區議員李偉峰在電台節目中指，估算封鎖區域住了約500至600人，但昨晚有90多戶無人應門，只有330名居民接受檢測，即僅約半人做了檢測，估計部份居民可能外出工作未返或夜班工作，亦有居民擔心家中子女無人照顧。他對晚上突襲封區檢測感到無奈，令居民「夜晚無得瞓，然後聽日繼續返工」。

他不滿政府未有妥善分流檢測人士，令3幢大廈的居民聚集在一起檢測，一同排隊會有傳播風險，認為政府應每幢樓去做檢測，而非以「洗樓」方式集合人群，避免出現交集狀況。

李偉峰說，街坊對封區早有心理準備，因有居民早前已收到政黨人士短訊建議政府在整區強制檢測，在一兩星期前亦已有居民詢問需否「儲糧」，加上3幢大廈早前都有確診案，故居民亦有所準備。但他批評政府清潔功夫做得不足，昨用作採樣的位置沒有「洗街」，只洗了其中一座大廈的行人路。

擴大指定強檢區域 區議員批林鄭「突襲」視居民為敵人

政府昨亦擴大佐敦指定區域至渡船角和柯士甸道，又在油麻地至旺角和紅磡，再劃出2個指定檢測區域。九龍城區議員任國棟在港台節目表示，區內居民對當局安排感恐慌，擔心會被列為「受限區域」封區，認為行動令人無法上班，希望回家亦受阻，商戶亦不獲賠償。

他批評林鄭月娥的「突襲式」封區行動說法會為居民帶來恐慌，亦令人覺得她視居民為敵人。

他坦言，紅磡區內舊樓衞生情況不理想，過往亦有污水渠及糞渠駁錯情況，但過去一星期，區內的確診數字已有下跌趨勢，認為現時已過了劃為「指定區域」的最佳時機。

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