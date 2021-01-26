【妨礙司法公正案】

【本報訊】前民主黨立法會議員許智峯上月初流亡海外，區域法院昨處理他與前黨友林卓廷等人涉嫌促使他人刪除示威者影像一案，法官應控方要求對許發出拘捕令。高等法院同日處理許2018年在立法會搶奪女行政主任手機一案的上訴，由於許沒有到庭亦沒委派律師，法官遂撤銷其定罪上訴。

區院案前年7月6日發生，有市民疑在屯門警署外拍攝示威者大頭照，遭刪除手機資料。許智峯、林卓廷、鍾凱研和曾焌熙四人被控妨礙司法公正、非法集結、不誠實取用電腦和刑事毀壞等罪。控方昨指，許去年11月30日離港後，沒再向警署報到，律師亦不再代表許。法官李慶年應控方申請發拘捕令，是否充公保釋金待日後處理。其餘被告繼續保釋，案件3月23日再訊，待被告申請法援。

傳媒昨在區院外準備採訪林卓廷時，大批警員戒備，提醒遵守限聚令並查問記者身份。便衣警長鄭周浩未有表明身份下，數度問本報記者是否記者及索閱記者證，記者反問警長是否警務人員及要求出示委任證，警長出示後，記者亦展示證件。

搶手機案撤銷上訴

關於搶手機案，法官陳嘉信透露前日收到署名許智峯的傳真信函，申請終止上訴。法官指不能假設投信人確是許，惟許沒按規定親身或委派大律師應訊，故撤銷上訴。律政司考慮索取訟費，但無法聯絡許，未有申請。

案件編號：DCCC958/20、HCMA306/19