777班子上星期封鎖佐敦檢疫，當日好多記者報道政府提供嘅食物裏面，有午餐肉罐頭冇易拉蓋，原本只係如實反映，點知畀建制派用嚟抹黑港台，之後仲引埋「散仔會」、警察隊員佐級協會一齊抹黑！記協就力撐港台，批評有人借機攻擊傳媒。

PoPo加入拉環戰

呢場「罐頭大戰」打得火熱之際，有人出手一招KO建制派同PoPo，究竟乜人咁勁？咪係建制同PoPo「隊友」特區政府！

「罐頭大戰」由工聯會會長吳秋北起，佢喺fb出帖鬧港台記者喪盡專業、譴責港台新聞部，但事實係政府派嘅梅林牌午餐肉真係冇「拉環」。吳秋北出手後，到PoPo接力，前晚出咗張罐頭圖，配上「有時，開唔到罐嘢都唔係一件壞事」留言，表面係宣傳反酒後駕駛，但圖中打咗格嘅罐頭開唔到，係因為被刻意倒轉放，用意都好明顯係寸港台同佢哋眼中嘅黑記喇。「散仔會」主席林志偉亦加入戰團，寫咗篇感言講罐頭刀風波，話港台嘅報道吹毛求疵，記者所拍嘅「四罐朝天」相係政治抹黑。

面對接連抹黑，記協噚日出稿，關注有人借啲意攻擊傳媒機構，但呢個唔係最有力反擊，最有力係政府「添馬台」fb專頁出文話要「釐清事實」，聲稱發放嘅罐頭食品絕大部份（約80%）有「拉環」，表面似乎撐建制派同PoPo，但變相承認有兩成罐頭冇「拉環」，而午餐肉正正就係冇拉環，等同官方認證港台報道係事實，直接KO建制派同PoPo！

李八方