天氣凍令不少人受關節痛困擾，中醫師表示，年老體弱、曾受傷有舊患、從事體力勞動工作如搬貨工人等容易受寒邪、濕邪雙邪侵襲，導致周身痠軟及關節痛，冬日做好保暖及多在陽光下運動，配合中藥外用熏洗方、穴位按摩及保健動作，可紓緩冬天關節痛症狀。

今個冬天寒冷的日子特別多，有時更伴隨潮濕或有雨的天氣。香港防癆會梁仲清中醫診所註冊中醫師談依菱表示，若未有做足保暖措施，或運動後出汗受風吹，都容易受寒邪或濕邪入侵，引起痛症。在中醫角度，寒氣會令身體氣血阻滯不通致各種痛症。同時遭雙邪侵襲，有機會造成一些比較難處理及時間持續較長的關節痛，病人會感到周身關節酸軟、易攰、有困重感覺。其中體質屬陽虛、氣血不足的人較常受濕邪、寒邪影響，例如長者、長期病患者等，他們的肌肉筋骨缺乏濡養，故容易受外邪侵襲。另外，曾受傷有舊患的人，局部氣血運行較差；從事體力勞動工作的人如搬運工作、超市理貨員或外賣員等，都是這類關節痛高危一族。

冬天因關節痛求診的個案會較多，主要為中年人或老人家。受疫情影響，市民減少了外出，包括少到戶外做運動、游水等，都會加劇了關節痛問題，尤其長者。求診者往往會在睡醒時、久坐後站起來的一刻，或長時間用電腦後，出現關節僵硬、肌肉繃緊的困擾。發作位置一般會在肩膊頸部、腰背或膝部。病情差的時候，病人會有屈伸、扭轉困難，影響走路或提取重物，甚至連做家務扭毛巾都覺得艱難。

談指，曾有病人睡覺時稍為開大了窗戶，早上醒來便感到肩膊疼痛、怕冷，感到身體不適，故會建議關節痛病人一般要做好保暖措施，例如避免開大窗戶睡覺、睡覺時加蓋一塊毛巾在肩膊上，提防受外邪入侵。另外，不妨在發作位置使用暖包貼作保暖，例如腰背、肩頸等位置。

經常受關節痛困擾人士，要趁冬天有陽光普照的日子，進行戶外運動，可選擇人流較少的地方，一邊曬太陽、一邊運動，可以提升身體的陽氣和正氣，有助氣血循環通暢。同時增強體質，減少關節痛發作和舊患復發的機會。不少人會趁留家抗疫，瀏覽網上短片做運動，談建議要量力而為、循序漸進，尤其中老年人士，曾有長者病人因模仿網上年青人示範的運動短片而受傷，呼籲尤其進行拉筋時，要留意伸展幅度適宜，不應盲目強求要「拉到好痛先停」。

臨床上治療關節痛病人要通過辨證論治，採用的中藥主要為有溫經散寒、通絡止痛作用的藥物，作為內服或薰洗治療。舉例可溫經散寒的藥物如麻黃、桂枝、艾葉；活血化瘀及通絡的中藥包括當歸、川芎。中醫師也會按照病人的疼痛部位，採取針灸或艾灸治療，以活血通絡、袪風散寒。

談推介關節痛病人可用外用熏洗方，活血化瘀，舒筋通絡，材料包括透骨草、艾葉及薑黃，以藥液敷洗患處約10分鐘，或至藥液變凍便停止敷洗。天氣轉凍或發作時可用此方。建議病人又可透過按摩穴位，以暢通經絡、改善痛症。可以每日進行當保健，或關節痛發作時做，建議每次揉按約1分鐘，要有酸脹感覺。包括手部的曲池穴、外關穴，及足部外踝後方的崑崙穴和小腿內側的陰陵泉穴。多做保健運動，對改善關節氣血循環有益，例如轉動腳腕、單腳抱膝等動作，對腳部、腰部的關節痛疼痛問題都有紓緩作用。

【外用熏洗方】

功效：活血化瘀，舒筋通絡

材料：透骨草20克、艾葉及薑黃各10克

做法：用紗布包裹材料後放入煲內，與1000毫升水煮沸20分鐘，將藥液倒入盆中，待藥液變暖後，用毛巾將藥液敷洗患處，每日1至2次。敷洗時間約10分鐘，或至藥液變凍便停止敷洗

適合人士：適合肌肉勞損、關節酸痛及關節活動不利的人

注意事項：溫度要適宜，皮膚容易過敏人士不適合

【保健運動】

1）順時針或逆時針，轉動腳踝關節各10次

2）在床上輪流單腳抱膝，腰背需盡量貼著床面，自然呼吸並維持15秒，做10次

【穴位按摩】

屈曲手肘時，手肘橫紋的中間點為「曲池穴」

腕背橫紋對上2寸的中間點為「外關穴」

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