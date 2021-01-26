【本報訊】本月初中文大學新學期開課日發生黑衣人向保安撒不明粉末事件，警方前晚窮追猛打再入中大拘捕中大學生會前會長區倬僖等三人，另有一人昨傍晚自首。被捕四人除涉「非法集結」，警方今次更罕有引用「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」罪拉人，法律界指該罪近年極少使用，質疑除有襲擊元素亦涉恐嚇成份未必能入罪，警方引用此控罪作為檢控「試金石」，若被捕人士能成功入罪，擔心會廣泛用於其他案件。有立法會前議員估計警方企圖以「重刑」收阻嚇作用，令社會噤聲。

本月11日，中大保安檢查站發生黑衣人「唔騷證」及撒粉末事件，當日一名20歲中大生被警方以涉嫌「公眾地方行為不檢」及「普通襲擊」拘捕。事隔兩星期，警方前晚在粉嶺、沙田、荃灣拘捕三名中大生，更大規模踩入校園宿舍搜查引起學生不滿，當時警方改以涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」拘捕三人（19至22歲），並通緝另一人。該名被通緝22歲中大生昨日傍晚到警署自首，亦涉同樣罪名被捕，令事件的被捕人數增至五人。

警方昨高調召開記者會交代案情，負責案件的新界南總區刑事部警司陳志昌指，部份被捕者有學生組織背景，行動中撿獲衣物、手機及電腦等證物。但問及警方今次罕有以「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」罪名拘捕三名中大生，陳拒作解釋，只稱有人不滿保安員核對措施，透過襲擊令有關措施不能執行，故觸犯相關法例。

今次警方引用「襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為」屬《刑事罪行條例》第25條，違者一經循簡易程序定罪，最高可罰款2,000元及監禁兩年；一經循公訴程序定罪，最高更可監禁五年。

不過記者翻查資料發現近年警方極少引用該罪名作檢控，最近一宗已經2009年（見表），案件是嫖客遭人強迫脫光衣物裸跑10米，涉案被捕男子其後被控該罪罪成入獄四個月。另由2001年至09年間，亦僅得五宗以有關罪名檢控，案件涉及毆打、禁錮等。

大律師：若成功入罪或廣泛應用

法律界對警方引用該條例存疑，大律師陸偉雄指中大撒粉案只是簡單的懷疑襲擊或傷人事件，若證據足夠，按理控告普通襲擊或傷人罪便可，無必要動用這法例。他質疑，假若被捕大學生真的因此較罕見罪名被檢控及提堂，控方最終能否成功入罪也成疑問。事件令人懷疑警方「千辛萬苦」找出這條罕有罪名拘人，試圖在法庭上測試，若證實此法例可引用，不排除警方廣泛用在其他案件。

大律師梁嘉善解釋，「襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為」隸屬《刑事罪行條例》第4部「恐嚇」轄下的條文，意味警方若要立案起訴，除了要證明被告有「襲擊」行為，也要有「恐嚇」元素，舉證要求較常用的「普通襲擊」罪為高；刑期較普通襲擊罪的最高一年監禁為重。

大律師黃宇逸則指，今次案件，估計學生涉促使保安不阻止他們進入校園，或被警方認為觸犯條文中「襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為」。若成功檢控，會否成為先例？黃指有關案件料只會在裁判法院審議，裁決時不會頒發判詞，故沒有指導作用，若法官頒下判詞也沒有約束力，除非有人上訴至高院才另當別論。

立法會前議員林卓廷自嘲對這法例聞所未聞，但指罪名較普通襲擊刑責更重，質疑當局是否「有咁重告咁重，有咁多告咁多」以收阻嚇作用。