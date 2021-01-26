本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

困擾香港逾年、確診過萬的武漢肺炎疫情仍未平息，本港昨日（26日）再多64宗確診，當中63宗屬本地感染，仍有21宗源頭未明。再多39棟大廈要強制檢測，包括荃灣綠楊新邨R座和天水圍天富苑欣富閣；其中31棟是污水疫廈，集中在深水埗鴨寮街、土瓜灣興仁街和佐敦渡船角。

特首林鄭月娥昨早才揚言突擊封區，政府傍晚便首次突擊封區，即時圍封油麻地碧街數幢大廈，要居民午夜前強制檢測後才解封。政府接近午夜刊憲，除區內被禁足居民要強制檢測外，若過去14日曾到訪該區逾2小時者，亦使剛才未被禁足，亦須在1月28日或之前檢測；但若已在24至26日檢測，可獲豁免。

政府同日宣佈，擴大佐敦指定區域至渡船角和柯士甸道，又在油麻地至旺角和紅磡，再劃出2個指定檢測區域；區內的大廈一有確診，就要全棟強制檢測。

多39廈強制檢測 午夜刊憲31污水疫廈

接近午夜，政府再宣佈多31幢大廈因污水持續驗出武肺而被納入強制檢測，當中18幢位於深水埗鴨寮街以南至汝州街一帶；鴨寮街以北的相鄰區域，已有16棟污水疫廈要強制檢測。新增的另外5幢污水疫廈位於佐敦渡船角；整個佐敦渡船角共8棟樓，6棟已「淪陷」要強制檢測。新增的餘下8幢污水疫廈，則在土瓜灣中產屋苑翔龍灣旁邊的興仁街。

連同8棟非污水疫廈，單日多39棟大廈要強制檢測。1月13日至26日曾到訪這39棟大廈逾2小時者，須於29日或之前檢測；若已在24至26日檢測，可獲豁免。

增3流動採樣站 3區臨時檢測延長服務

因應天水圍天富苑欣富閣和紅磡必嘉街長樂大廈要強制檢測，而紅磡亦被劃區，大廈一有確診就全棟檢測，政府1月27日在紅磡蕪湖街臨時遊樂場、紅磡市政大廈體育館，以及天水圍天富苑欣富閣增設流動採樣站。

由於深水埗多18棟污水疫廈要強制檢測，同區亦被劃界檢測，該區的楓樹街遊樂場流動採樣站會延長服務至1月30日。至於油麻地和佐敦共多8棟大廈要強制檢測，同時油麻地亦被劃區檢測，佐敦的劃區更擴大，故佐敦玉器街和官涌體育館的流動採樣地點，會延長服務至2月1日。

運輸署再推的士小巴司機及渡輪船員自願檢測

運輸署公佈，由本月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。至於港珠澳大橋香港口岸的檢測中心僅於1月28及29日開放，時間為上午10時至晚上8時。

司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。至於渡輪營辦商僱員，運輸署指渡輪營辦商已通知其員工於1月25日至28日於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。

●港島林士街停車場：上環林士街2號8樓

●黃大仙公共運輸總站停車場：黃大仙道（黃大仙道及沙田坳道交界）

●葵芳停車場：葵涌葵義路19號7樓

●元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處：元朗德業街

●港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處：東涌順匯路港珠澳大橋香港口岸地下公共運輸交匯處（近大嶼山的士站） ；僅1月28及29日開放

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日起至4月20日，為期2個月。酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至1月26日16:40）

10,222宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

172宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

45人出院（第6907、7635、8195、8787、8928、9217、9220、9224、9243、9251、9252、9255、9268、9286、9292、9293、9327、9353、9361、9362、9363、9376、9411、9431、9460、9470、9499、9539、9561、9595、9605、9614、9633、9656、9708、9720、9745、9755、9763、9779、9787、9794、9795、9938、9973號個案）

共9,101人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

852名確診者仍留醫

34人危殆（第1989、3496、5409、5511、5735、5754、6125、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、7123、7259、7323、8018、8078、8126、8221、8323、8384、8452、8818、8900、9049、9062、9135、9267、9438、9907、9959、10023號個案）

32人嚴重（第5990、6232、6386、6543、6824、7076、7305、7468、7653、7964、8443、8819、8832、9030、9040、9045、9055、9066、9166、9240、9284、9502、9525、9612、9662、9694、9766、9793、9852、9905、10001、10134號個案）

786人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

兩岸疫情 （截至1月26日14:00）

兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周一（25日）新增82宗確診個案，其中本土確診佔69宗，分別是黑龍江53宗、河北5宗、吉林7宗、上海2宗、北京2宗。其餘13宗為境外輸入個案，分別是上海8宗、廣東2宗、福建1宗、湖南1宗、陝西1宗。 內地昨日再增一宗死亡個案，屬吉林的本土個案。大陸累計確診89,197宗，4,636人死亡。台灣累計確診890宗，死亡7宗。

外國疫情（截至1月26日10:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,966萬，全球死亡人數超過213萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,526萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過42萬。印度確診人數超過1,066萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過887萬，死亡人數超過21.7萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯等7國確診宗數均超越100萬大關。

●變種武肺毒株肆虐下，英國檢討邊境政策。英國獨立電視台（ITV）周一報道，首相約翰遜周二會宣佈強制酒店隔離政策，所有入境者抵埗後必須入住指定檢疫酒店10日，費用1,500鎊（15,905港元）起，三餐要在房進食。

●白宮發言人普薩基周一證實，總統拜登簽署行政命令，周六起禁止近期到過南非的非美國公民入境，並恢復對巴西、英國、愛爾蘭及歐洲神根區26國外籍旅客的入境禁令，防範變種病毒。

●美國總統拜登周一將上任100天的疫苗接種目標提高，說美國每日平均接種人數快可達到150萬人，說預期今春疫苗可廣泛供應，今夏有望達到群體免疫，但警告死亡人數會增至介乎60萬至 66萬人之間。拜登早前定下上任100天打1億劑疫苗的目標，但遭到批評。美國加緊為公眾接種疫苗，上周已做到每日打100萬劑。

●美國藥廠Moderna周一表示，實驗室研究顯示，其武肺疫苗能夠預防英國及南非出現的兩種新變種病毒，但對南非變種病的效果較差，因此正在開發一種新型疫苗，可以用作加強注射。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 25,261,902 (420,873)

印度 10,667,736 (153,470)

巴⻄ 8,871,393 (217,664)

俄羅斯 3,698,246 (68,841)

英國 3,680,101 (98,723)

法國 3,116,355 (73,636)

⻄班牙 2,697,294 (56,208)

意⼤利 2,475,372 (85,881)

⼟⽿其 2,435,247 (25,210)

德國 2,154,656 (52,626)

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