【本報訊】政府擴大佐敦強制檢測指定區域，並在油麻地及紅磡再劃出兩個指定區域，範圍涵蓋人流眾多的果欄及登打士街，加上原有深水埗的指定區域，全港暫有四個指定區域。食物及衞生局承認劃分範圍沒有「硬指標」；有區議員批評局方為求方便胡亂劃分，而非按科學數據行事。

特首林鄭月娥昨早透露將公佈數個強制檢測指定區域，食衞局副局長徐德義下午交代，宣佈擴大佐敦現有指定區域，又在油麻地及紅磡新增兩個指定區域。

強制檢測範圍涵蓋多個單幢式大廈、商業大樓和街市，包括油麻地街市及果欄等。區內大廈過去14日只要有一人確診，或污水檢測結果呈陽性，居民及訪客須接受強檢。

徐承認當局沒有「硬指標」劃分指定強檢範圍，但會根據個案宗數、發展速度、密集程度等大原則決定。

九成殯儀店劃指定區

根據衞生防護中心資料，上述三個指定區域周邊過去14天內都有確診個案，以紅磡指定區域為例，緊貼寶來街的翠楊苑第四座，近期便錄得四宗個案，但該幢大廈並未劃入指定區域。

油尖旺區議員胡穗珊指，除含陽性污水樣本結果的大廈，部門不會透露其他樣本的抽樣地點及結果，形容為「黑箱作業、獨行獨斷」。她認為是次指定區域範圍相當大，不少大廈未曾有感染個案，批評局方「求其劃個圈、貪方便」，而非以科學數據劃定強檢範圍。區內單是駿發花園一座已有600多戶，擔心政府採樣站等配套未能應付需求。

本報昨傍晚到訪紅磡指定區域，有居民一度誤以為政府要封區，特意落樓了解。長樂大廈樓下長生店職員黃小姐和周先生指做強制檢測沒問題，因行業較高危，不強制也會自願做檢測，但質疑就算做了檢測也不代表不會受感染。他們稱由於鄰近殯儀館被劃為指定強制檢測範圍內，有全港八至九成的長生店或殯儀公司，擔心政府突然宣佈封區，「封咗區我哋唔使做嘢，咁係唔係唔使出殯？你點去安排？我哋點樣同亡者同家屬交代？已經唔係錢嘅問題，係道德問題」。

在油麻地果欄，昨傍晚有檔主減價促銷，向顧客表示「唔知幾時封埋我哋，為散貨㗎咋」。有檔主表示未知果欄已被劃入指定區域，「要封快啲封」，因為新年前較多人買水果，盡快封完就可趕及歲晚重開做生意。