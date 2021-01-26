【本報訊】政府擬規管劏房租務。運輸及房屋局透露，劏房工作小組初步一致認同就劏房訂立標準租約。據悉，小組研究劏房租約「2+2」方案，即租客完成兩年「死約」後，可優先獲續租兩年「死約」，亦建議每次加租上限最高為15%。全港關注劏房平台成員賴建國認為，15%加租上限幅度太高，應設有仲裁機制釐定加幅。

劏房工作小組將於3月底前完成研究，並向政府提交報告。據了解，小組討論不同方案，包括「2+2」方案，劏房租約以兩年「死約」加兩年「死約」模式進行，劏房業主不得在兩年「死約」期內加租，租客亦不可退租，完成首兩年合約後，租戶享有續租優先權。至於租金加幅方面，小組則曾討論限制每次加租幅度不得高於15%，租客亦有權反對，由土地審裁處處理。

運房局向立法會提交文件，交代劏房租務管制研究工作小組工作進展，當局指，工作小組原則上認為政府應就劏房租務實行適當規管，並對就劏房租賃訂立一份標準租約，列出業主和租客權利和義務，訂明租期、租金、中止租賃通知期、水電費和雜費安排等，意見較為一致和清晰。

團體促設仲裁機制釐定加幅

但工作小組認為續租權仍待進一步討論，以決定應否為劏房租戶提供一定程度的租住權保證，以及應否規管續租時的租金加幅等。工作小組亦認為部份劏房租戶或因租務市場資訊不足而易受剝削，應增加有關劏房租賃資訊，協助基層住戶爭取較合理租金水平。

政府預料，劏房問題未來應可逐漸紓緩，故可考慮為任何租管措施設置「日落條款」，即措施將在指定時間自動失效。

全港關注劏房平台成員賴建國表示，15%加租上限幅度太高，應設立仲裁機制釐定加幅，而「2+2」方案原意雖為保障租客，但必須考慮劏房客簽約後短期內獲上樓機會而出現大額賠償問題，但歡迎訂立標準租約。

身兼工作小組成員的香港業主會會長佘慶雲向港台表示，不滿「2+2」方案，因對業主不公平，「我第一個拆晒啲劏房唔租」。