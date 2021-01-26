【本報訊】本月初黑衣人在中大撒粉末事件觸發警方再踩入校園拉人搜查引起學生不滿，其實前年中大保衞戰後，學生不滿校內保安越權橫行，學生發起不合作運動杯葛出示證件，有中大學生會幹事直言黑衣人事件及早前校長段崇智指黑衣人是「純粹的惡意破壞」後，近日中大增聘南亞裔外判保安進駐校園，憂慮校園自由盡失。

記者昨午沿港鐵大學站出入口進入校園，發現校方設置的保安檢查站分成學生及教職員兩列，都要求出示證件，至於外訪人士只要登記身份證，亦可進入校園。現場所見，保安檢查站放置大批鐵馬欄杆，當時除有中大保安隊人員，還有一批身穿黑衣、戴貝雷帽的南亞裔保安，他們並列站崗，相隔一點五米，監視進入校園人士。

有中大學生會指黑衣人事件後校園曾回復平靜，但只是外弛內張，校長段崇智本月中回應中大保安受襲一事後保安再升級，一批外判公司聘用的南亞保安在校園出入口駐守，並隨保安車輛巡邏校園，「𠵱家學生好似喺校園都有人監視」。

質疑校方想趕盡殺絕

中大吳同學（圖）批評，警方拘捕行動在於打壓學生，令學生噤聲，強調中大同學「唔會屈服」；另一陳同學亦謂，中大校方應保護學生，無理由報警處理，質疑校方是想趕盡殺絕同學。

前年11月「中大保衞戰」後，中大加強保安，學生多次因出示證件問題與保安衝突；去年11月，中大畢業生發起「畢業遊行」，有人拿「光復香港 時代革命」旗幟，引發中大保安引路讓警方入校園搜證，觸發學生發起不合作運動。

對警方再入校園拉人，中大學生會臨時行政委員會發聲明表示遺憾，中大政治與行政學系系會指前晚警員進入三間學生宿舍搜查，全程有舍監帶領，不滿書院學生會未被知會。