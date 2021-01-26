反修例運動人民的呼聲換來政權無情鎮壓，政治空間大大壓縮，2021年一開波便有大搜捕，今時今日從政要有相當的勇氣和智慧，何況擔任領導層？「好多人一選完就走嚟恭賀恭喜你，不過通常下一句都係：好擔心你啊！」30出頭的梁翊婷上月當選民主黨新副主席，擔起大旗一定有擔憂，但她一不做二不休，入黨4年多便競逐領導層核心，設下要在政治低氣壓下向內凝聚黨友，向外聯繫社群的目標，「（民主黨）有88個區議員，88個都喺地區有辦事處，其實我哋係一個有88間分店嘅一間公司，呢樣嘢當我哋好好運用，個凝聚力可以好強。」

記者 梁穎妍

政壇上年輕女子通常被稱為小花，後生仔則是小鮮肉，梁翊婷也不例外，上網搜索她的資料，不難發現數年前她初出茅廬時網民封她為女神、小花；慢慢爬文又會見到她不是朵小花，即使是花也是帶刺的，經典一幕是反修例運動一次「黎明行動」中，她在觀塘直播質問蒙面警，結果被扑穿頭及遭胡椒噴霧「放題」，「嗰時（送院治理）要淋浴，將胡椒喺你傷口洗走，佢會流勻你全身，痛到呢……真係好深刻」，但她沒掉過一滴眼淚，「痛唔緊要，我知個痛會完會好返，至少我唔想畀人睇到我痛時會喊係覺得好委屈」。

2016年加入民主黨擔任社區主任，兩年後晉身中委，19年11月當選觀塘區議員，事隔一年多再獲選黨副主席，她笑言性格一向硬朗，但也是個喜歡穿裙的女生，從政後確有刻意管理自己的形象，對上一次穿裙忘了是何時，除了落區工作較方便，「另一方面（着褲）畀人感覺我有能力、強勢啲，比較係能夠捱得苦，衣着上唔同咗，希望畀人感覺唔係小妹妹」。

訪問當天梁翊婷沒有特別化厚妝，所謂相由心生，她的相由其好勝心所生，「就算話我小花老花，乜都好，話乜都冇所謂，但我一定要畀人知道，無論佢咩形象，呢個人都係有擔當，唔怕辛苦唔怕捱嘅人」。

從政後刻意管理個人形象 不想予人「小妹妹」感覺

性格或是天注定，「我成日講笑我天秤座，對公義好有追求」，梁翊婷說追求公義是她性格的好大部份，「我希望有公平對待，嗰樣嘢可以拗，當我見到好唔合理事，我唔會怯於講出嚟」。中學時被女老師捉裙短，她反而覺得老師裙也短，與對方理論，「諗返起都唔係幾好，（當時）印報紙畀佢睇啲對老師衣着建議，（心想）你建議得我不如我建議返畀你」，在她眼中權威是要挑戰的，也是這個性格讓她發現民主黨的優點，也讓她找到在黨內的定位。

「有樣嘢一定要講，元老也有年紀大啲嘅人，政治思維同後生一定唔同，但佢哋好樂意辯論。」她因此對民主黨產生歸屬感，入黨後專心做區，稱在社會氣氛高漲下勝出選舉更要專心做區，「（選民）因為政治事件選你，往後要更加拉近佢哋」。全情投入的她，對黨要求也高，「一路行落去開始覺得點解我喺區做咁多嘢？明明（黨）中央可以做多啲嘢，領導層可以做多啲㗎喎，我又覺得政治事件要回應，唔理乜原因啦，佢冇回應，（心想）諗咁多做乜，不如自己做」，因此毅然參選副主席。

質疑民主回歸未必再適用 要就「民主」建立新論述

新一屆民主黨由南區區議會主席羅健熙出任主席，梁翊婷與民主黨前立法會議員林卓廷分別當選副手，她認為羅健熙的優點是容易凝聚黨內共識，愛挑戰愛辯論的她則笑言要協助羅健熙發揮，她自覺有責任發聲予不同意見，拋磚引玉。梁形容，現時有88名區議員的民主黨是間有88間分店的公司，可以更好地發揮社區凝聚力，前提是黨員間有向心力，「本身民主黨呢樣嘢純粹掛個牌頭出去選，選完其實唔理黨內事情，個力量咪會弱咗」，所以相較林卓廷較多負責對外工作，她希望集中凝聚黨內上下。

梁翊婷透露，民主黨會再做集思會，「會由細圍開始做起擴大出去，令黨內多啲討論氣氛，路線上嘅辯論、議會戰線上應該點樣理解（等）」，她認為議會路線之外，對於民主，民主黨也要建立新論述，「以往講民主回歸，而家仲適唔適用呢？新一代有啲新論述，喺咁惡劣環境之下點爭取民主？」

國安法生效後續見各國領事 不因此停正常交流

其次是地區聯繫，她相信民建聯可以有5萬黨員，工聯會又區區搞診所等檔口，民主派也可以，拓闊青年政策亦是重點，「民主黨理念未必最fancy，（唔係）叮一聲令民主突然發生，但一步步嚟嘅路向，唔係所有年輕人反對」。至於參選立法會，她自言沒有興趣，但有需要時會願意走出來。

身兼民主黨國際事務委員會成員的她在「港版國安法」生效後，都有繼續和委員會主席劉慧卿東奔西跑會見各國領事，「《國安法》下好多嘢唔做得，或者好多嘢要睇吓點做，或者莫須有唔同罪名要加諸落嚟都冇計」，但她重申委員見領事談護照、工作假期、學生簽證問題為正常交流，「我覺得我哋唔會因為有《國安法》，（這些）對時事好正常嘅交流或者甚至乎民生事務交流都唔做」。

參選副主席前未向家人交代 對被捕坐監有心理準備

心無畏懼不代表所做的事沒有風險，梁翊婷參選副主席前都沒有跟家人交代，「佢哋喺新聞見到，先打畀我話唔知恭唔恭喜你好」，許智峯傳出流亡消息時，有傳媒引述消息報道指其家人已乘飛機離開，她才感到壓力所在，「好恐怖喎呢件事，話畀你聽，入境處警察國安係有不停咁留意緊你屋企人，係連帶你嘅父母仔女另一半啲名喺晒佢名單」。

她直言香港如同文革時代，隨時被身邊人舉報，人人自危，只是從政就隨時槍打出頭鳥，「呢樣嘢你衡量後都喺嗰句：你覺得值得咪去做」；她也有被捕坐監的心理準備，「卿姐都講笑，『Edith（梁英文名）你坐監唔緊要，咪去讀個學位返嚟囉，坐兩年讀一個，坐四年咪讀兩個』。」

暫時放低兒女私情 冀有耐力靜待香港見光明

年紀輕輕擔任黨副主席，雖然未來沒有人說得準，「大家成日講移民，但可能移民已經唔係我其中一個option，因為我要留低」。梁翊婷說，人生就是見步行步，「暫時我睇到嘅未來，香港係仍然需要大家努力去付出嘅地方，需要有人留低，喺有限空間忍落去」。

農曆新年將至，拜年時姨媽姑姐見到適婚年齡後輩都總會問句「結婚未？」，在大時代下作為政治人物，梁翊婷坦言兒女私情或要放埋一邊，「（政治人物的另一半）佢要承受好多麻煩㗎喎，上飛機（時）國安係會通知網媒嘅人嚟喎」。梁說自己考慮清楚才從政，希望自己有忍下去的能耐，直至香港見到光明的一天。

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