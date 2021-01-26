政府昨午（26日）宣佈，擴大佐敦指定檢測區域之餘，新增油麻地至旺角、紅磡兩個指定區域，連同深水埗合共有4個。政府再次在午夜前後宣佈，全港再多31棟住宅樓宇因為污水樣本持續驗出武漢肺炎病毒，全棟大廈居民都要強制檢測，污水疫廈數目創單日新高。

31棟污水疫廈，有23棟來自指定區域。其中18棟都位於深水埗指定區域，集中在鴨寮街以南，包括7棟鴨寮街、6棟汝州街和4棟南昌街，大多是相連街號；有1棟則在北河街96-96C號振興大廈。鴨寮街以北的相鄰區域，昨日凌晨已有16棟污水疫廈要強制檢測。

另外5棟污水疫廈，則來自已擴大的佐敦指定區域，都是渡船角文英街一帶5棟以「文」字開首的大廈，即文耀樓、文苑樓、文英樓、文景樓及文華樓。整個渡船角8棟樓，累計6棟已「淪陷」要強制檢測。

其餘8棟位於指定區域以外的污水疫廈，全部位於九龍城土瓜灣興仁街，即是在中產屋苑翔龍灣旁邊。其中4棟大廈位於興仁街1至33號的單數街號，另外4棟則是興仁街2至16號的雙數街號，興賢街9至15號的單數街號。

非污水疫廈則有8棟，6棟在指定區域，包括佐敦的文英街文輝樓、上海街113-119號；油麻地及旺角的展望大廈；紅磡的長樂大廈；深水埗的長沙灣道亞洲大廈及鴨寮街241-243號，因大廈有確診而需強制檢測。其餘2棟則因有至少2戶不相關確診而要全棟強制檢測，分別為荃灣綠楊新邨R座，及天水圍天富苑欣富閣。

政府昨午除擴大佐敦指定檢測區域至渡船角和廣東道和柯士甸道一帶，亦新增油麻地至旺角和紅磡2個指定區域，連同深水埗合共4個。其中油麻地的檢測指定區域，涵蓋駿發花園和果欄。有果欄檔主劈價散貨，擔心一旦突然封區，會血本無歸，直言「要封快啲封」。而紅磡被劃出的區域，包攬全港90%長生店，倘封區可能影響全港先人後事。

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