【本報訊】民主派區議會選舉候選人前年11月在維園舉辦選舉聚會，惟遭警方射催淚彈清場，其中三名候選人與警理論，結果被控阻差。案件原定昨開審，控方指控三人阻礙31名警員，但只傳召六警作供。裁判官斥控罪含糊，被告如何阻撓、阻撓哪一位警員也不清晰，質問：「咁唔清晰，公唔公平呀？」外判主控兩度徵詢律政司意見，最終將控罪修改完又撤回。辯方投訴控方有重大資料未披露，影響公平審訊。

三名其後成功當選的區議員分別為文念志（29歲）、「機場大叔」陳振哲（47歲），及2014年遭前警司朱經緯揮警棍毆打的鄭仲恒（31歲）。三人原本被控非法集結及阻差辦公罪，控方其後撤銷非法集結罪，惟加控文念志一項無牌管有無線電對講機罪，他早前已表明認罪。

有關阻差辦公一罪，原指控被告前年11月2日在維多利亞公園八號閘外，故意阻撓在正當執行職務的高級督察18506及其他警員；早前改為阻撓高級督察18506、機動部隊Echo大隊第三小隊、應變小隊B1-1小隊及其他警員，未有列明警員身份。

裁判官張志偉昨甫開庭，即向外判主控陳愛倫查問傳召證人事宜，得悉控方欲傳召六名警員作供，涉案被阻撓的警員則多達31人。張官問：「六個點樣代表31個講呀？」主控隨即改口被阻撓的警員有20多人。張官謂：「咁唔清晰，公唔公平呀？你自己諗吓。」要求主控翻閱阻差辦公罪的案例。

控方加20警身份再撤回

張官批評，經修訂的控罪詳情，當中提及的警員身份不清晰，指控亦流於空泛，直言阻撓一位抑或20位警員，罪行嚴重性也有很大分別，「辯方都要知檢控基礎係乜嘢先可以準備㗎」。

主控後來取得律政司指示，再修訂控罪詳情，加上20名警員身份。張官不滿指，既然控方一早有名單，卻不提早通知辯方，令辯方無法及時預備，直言做法不理想。

及至下午再開庭時，控方卻「轉軚」撤回再修訂的控罪詳情，同時提交新修訂的案情撮要，明言會傳召六名證人。張官認為辯方可能會對控方的飄忽做法無所適從。辯方則指，控方未有披露涉案重大資料，影響審訊公平性，要求就此陳詞，法庭押後至今天處理。

案件編號：ESCC2467/19