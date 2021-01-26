全球武漢肺炎確診病人突然1億人，疫苗似乎是各地控疫的「救生圈」，鄰近香港的新加坡已開始接種德國BioNtech疫苗，英美更是早於去年底，但香港的疫苗卻未見影，BioNtech疫苗最快下月底才抵港，隨時延至3月才開打，科興疫苗更來港無期，英國阿斯利康要第二季才來港。

冇針打很大程度源於政府採購政策出事，衞生防護中心轄下科學委員會委員指出，隨着疫苗資訊較6個月前多，政府不應再局限於每個技術平台採購一種疫苗的原則；國藥與科興均屬滅活疫苗，擔心國藥可能最終只有約50%有效率；即使全民接種國藥，群體免疫只有50%。

隨着疫苗選擇越來越多，政府應以「採購最好疫苗」為新原則，建議加購有逾90%效用的BioNtech及莫德納（Moderna）疫苗，若有80%人接種這兩款疫苗，相信今年底前社會可恢復正常。

憂即使全民接種國藥疫苗 僅有五成免疫水平

內地有6款武肺疫苗已進入第三期臨床試驗的疫苗，分別為國藥集團兩種滅活疫苗，其中一種與武漢生物製品研究所合作研發、中國科興一種滅活疫苗、中國醫學科學院的滅活疫苗、軍事醫學研究院和康希諾公司聯合研發的腺病毒載體疫苗，以及中科院微生物所和智飛生物公司聯合研發的重組蛋白疫苗。

另外已進入第三期臨床研究的滅活疫苗，則有來自印度巴拉特生物技術公司 ，及中亞國家哈薩克。

有科學委員會委員表示，科興最初公佈效用為78%，修訂後只有約50%；國藥與科興同屬滅活疫苗，國藥之前公佈效用79.34%，擔心可能修訂後只有約50%。即使全民接種該疫苗，只有50%免疫水平；群體免疫不足70%，放寬社交距離措施後，疫情很快會反彈，之後又要再收緊。

國藥未公佈第三期臨床數據 急購國藥疫苗「非常不智」

該委員指，除非國藥公佈全面第三期臨床研究數據，證明疫苗效用，否則政府現時趕急購買國藥疫苗是「非常不智」。昨日（26日）歐盟警告擬收緊疫苗出口，若本港未能如期獲BioNtech疫苗，也不應急於接種國藥或科興疫苗，「打咗針峻唔到轉頭，亦都冇群體免疫力」，應等多數月直至BioNtech疫苗抵港。

該委員稱，6個月前疫苗資訊不多，不知哪款疫苗會證實有效。從分散風險角度，當時政府的疫苗採購政策，於每個技術平台購買一款疫苗屬合理；但隨着疫苗資訊越多，政府毋須再局限於每個技術平台採購一款疫苗，「政府應用新原則，去搵最好嘅疫苗，可以產生群體免疫，令社會恢復正常」。

若年內八成人口接種BioNtech或莫德納 群體免疫可達七成

如同屬於信使核糖核酸技術的BioNtech及莫德納疫苗，效用分別有95%及94%；委員認為政府現時應加購BioNtech及開始採購莫德納；若今年內有80%人口接種BioNtech或莫德納，群體免疫可達70%，相信年底可重開邊境、恢復面授課堂、甚至毋須戴口罩。

不過他相信，本港已預購750萬劑德國BioNtech ，若一半人口接種該疫苗，再加上其他人接種英國阿斯利康、國藥或科興疫苗，相信也會有70%群體免疫力。

對於政府正研究採購第四款疫苗，可能是重組蛋白疫苗Novavax。不過該委員指，若於6個月前預購，可以在疫苗輪候名單中排在前面，疫苗成功研發後早些獲得疫苗，但現在才採購，要再等長時間才有貨，故可再等藥廠發放多些數據，證明疫苗效用，才決定是否購買。若政府採購的所有2,250萬劑疫苗都來港，一定會有浪費。

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