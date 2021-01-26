【本報訊】美國新總統拜登上場後，外界關注華府對港強硬立場會否改變。被美國制裁的特首林鄭月娥昨於一個中美論壇上指，她與11名遭制裁的官員不會被嚇倒，又希望拜登政府可以公平看待港版國安法。美國《紐約時報》發表評論文章，指即使前總統特朗普離任，美中關係前景仍然黯淡，北京打壓香港是拜登上任初期的考驗，促拜登支持香港人權。

「各國除聲援欠具體行動」

林鄭在一個有關中美關係的視像論壇指，上屆美國政府以港版國安法為由，以行政命令及《香港自治法》等對她在內的中港官員實施制裁，屬「不合理亦站不住腳」。她強調每個地方都有義務保護國家安全，香港前年發生極端暴力及社會動盪，因此必須制訂國安法，國安法實施後，街頭暴力已消失，社會回復穩定，認為對香港商業活動來說非常重要，希望拜登政府可以公平看待港版國安法。

美國《紐約時報》編輯部發表評論文章，回顧過去一個月影響中美關係的事件，包括港府早前動用1,000名警員以港版國安法拘捕數十名民主派議員、律師和社運人士，聲稱他們去年舉辦民主派初選「顛覆國家」等，北京舉動或是希望向華府傳遞「香港問題不容談判」訊息。但拜登政府至今未有退讓，候任國務卿布林肯（Antony Blinken）亦在香港警方大搜捕後，隨即強調拜登政府會與港人站在同一陣線，反對北京打壓民主，文章指從拜登麾下官員對港的關注，可見華府對華政策應會延續。

評論又形容香港人勇敢反抗，一再捍衞北京在一國兩制下承諾的權利，但世界民主國家除口頭聲援外，卻欠具體行動支持。《紐時》最後指，美國對華政策一方面要認清中國在經濟和軍事上強勢，同時亦有義務支持香港、新疆、西藏人民權利，以及因民主制度觸怒中國的台灣，這是拜登政府最棘手外交問題，強調無論如何，拜登政府也應該支持港人。