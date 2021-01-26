【本報訊】日前佐敦的「預約封區」惹來恥笑，特首林鄭月娥心有不甘，昨晨預告會「突襲式」封區，晚上即突襲油麻地碧街。政府昨晚7時正公佈，碧街9-27號和東安街3號封區，涉及三幢大廈共600名居民，法令即時生效。有居民被要求出示住址證明才可回家，所有居民五小時內須完成檢測，區議員斥責安排混亂，質疑非所有居民能於限時內歸家檢測。

早已走漏風聲的佐敦封區解禁翌日，林鄭即總結經驗，於行政會議前向記者預告將「突擊式」封區。林鄭稱由於封區過程保密難度非常高，日後封區將更聚焦：「將個範圍縮細一啲，一條街或者幾幢相連嘅樓宇。但係同時間可以做多過一條街，或者幾幢樓宇，即係話將佢打散。」

突擊式封區即晚開始，晚上7時，政府毫無先兆下發出公告，於油麻地碧街9-27號和東安街3號劃出受限區域，要求居民午夜前接受檢測，預期今晨6時解封。

居民抱怨沒通知感驚慌

現場有大批警員拉起封鎖線及電閘，有居民向警方表示希望進入封鎖線回家，遭到阻止。有警員向想返回封鎖區域人士稱，如要返家需要出示住址證明或是由在家中的家人接回家。有剛下班居民完全不知發生甚麼情況，抱怨政府沒有通知居民，感到混亂及驚慌。

油尖旺區議員副主席余德寶到場協助居民，他說透過新聞始得悉政府再於油尖旺區實施禁足，估計涉三幢大廈約500至600人。但香港尼泊爾聯會主席Ray指，封鎖範圍內約有1,000名尼泊爾裔居民，部份人不諳英語，他到場向他們解釋情況及協助他們進入封鎖區回家。面對突襲封區，余形容情況混亂，相關物資相隔宣佈封區1.5小時後才運到，連工作人員也被「突襲」。余斥責當局要求居民午夜前完成檢測，做法嚴苛：「係咪肯定啲人返咗去？會唔會太harsh？如果返夜更保安，朝早返唔切嚟點算？」

部份爆疫大廈未納入

政府早前已就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告，過去14日，碧街13-27號住宅錄得39宗肺武個案，連同毗連的順豐大廈，整個受限區域共有41宗確診。但過去14天，鄰近的利源閣有三宗確診，順豐大廈對面的順安大廈亦有四宗，卻沒納入受限區域內。

政府發言人指出，當區樓宇樓齡較舊，多屬「三無」大廈，多劏房，社區感染風險甚高，樓宇污水樣本檢測亦呈陽性，顯示可能存在感染風險，因此列為受限區域。

林鄭預期未來或有更多封區：「我哋覺得有用嘅工具梗係會用啦，當然你話啲個案已經冇晒，我哋好開心就唔使用，但𠵱家睇嚟仲有一段時間。」凡街道或相連樓宇確診數目多、涉三無」大廈或污水樓，均屬考慮之內。

按相關原則推斷，過去14日有近20幢污水樓的深水埗區屬高危，其中長沙灣道和鴨寮街更是重災區，長沙灣道有七幢污水樓，是169至203號的相連單數大廈；鴨寮街有八幢，由148至到180號的雙數樓宇。被列為指定區域的紅磡溫思勞街/老龍坑街一帶亦有12宗確診。