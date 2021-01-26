【本報訊】政府昨宣佈延長社交距離措施一星期至2月3日，本周四起會恢復部份基本公共服務，惟市民進入重開的政府大樓或辦事處時，必須遵從部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式等，有關安排隨即引起關注，質疑政府強制港人下載程式。公務員事務局其後澄清並非必須使用「安心出行」才可進入政府大樓。有前議員批評林鄭政府經常「陰」港人，又前言不對後語，認為政府擺明想借機強迫市民安裝。

政府新聞稿指，為應市民和企業需求，由周四起除繼續提供緊急和必須的公共服務外，亦恢復提供部份基本公共服務。政府最終目標是條件許可下，全面恢復正常公共服務。有關部門會另行公佈恢復提供的服務和有關安排和詳情，籲市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等。

前議員斥前言不對後語

發言人表示，「假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用『安心出行』流動應用程式和人流控制安排。」政府去年11月推出「安心出行」但反應冷淡，港人擔心程式洩露個人資料，由於有關字眼引起恐慌，本報向政府查詢是否強制使用「安心出行」時，對方卻稱並非必須。

政府多次改口風欲強制市民下載程式。創科局局長薛永恒上月底指，政府現階段不會決定是否強制下載，在未知疫情走向下，有關做法不科學，亦是不切實際的假設。惟他一周後改口風指不排除強制市民安裝程式，又稱疫潮當前市民應暫時「放下私隱考慮」。

前立法會議員毛孟靜批評，「‌管治層面係陰香港人，一係講清楚佢」，又指「安心出行」引發私隱問題爭議，「（政府）前言不對後語，擺明想強迫（市民下載），但知道好難強迫到。」

公務員事務局其後再補充指政府呼籲市民利用「安心出行」流動應用程式，並視乎疫情發展，考慮更有效利用「安心出行」流動應用程式協助市民防疫抗疫。