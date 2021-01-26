【本報訊】衞生防護中心今日凌晨公佈，再多39棟大廈需要強制檢測，其中31棟屬污水驗出武肺的大廈。疫廈分佈在深水埗（18幢）、佐敦渡船角（5幢）及九龍城興仁街（8幢）；八幢非污水疫廈中，六幢在四個指定區域。本報巡視昨日公佈的深水埗20幢疫廈，發現環境惡劣，大廈外牆水喉亂駁。小商戶憂慮政府突擊封區，直言對林鄭政府絕望：「差過英國管治。」

最新公佈31幢污水驗出武肺的大廈，深水埗佔18幢，包括鴨寮街七幢、汝州街六幢、南昌街四幢、北河街一幢，佐敦佔五幢，均在渡船角指定區域，以及九龍城興仁街八幢；八幢非污水疫廈中，六幢在四個指定區域，餘下兩幢則是荃灣綠楊新邨R座和天水圍天富苑欣富閣。

深水埗指定區域內新增20幢樓宇被納強檢，長沙灣道、鴨寮街、南昌街及北河街形成一個大型長方形強檢區域，其中位於汝州街171至173號唐樓，因有住戶確診被列入強制檢測大廈名單內，大廈為沒有管理處、沒有保安，沒有閉路電視，地下鐵閘長開無掩雞籠的「三無大廈」，而大廈當眼處亦貼有強檢公告，提醒住戶要於限定日期內檢測。

轟拒絕封關 市民埋單

昨晨10時左右，兩名穿保護衣的工人，帶同消毒儀器，據知他們受僱業主立案法團，在大廈公共地方噴灑消毒劑。他們先到天台由上而下逐層消毒，記者隨他們上樓，發現天台滿佈雜物，有多張床褥、木板、紅白藍袋及電線，衞生環境惡劣，但居民未理會，如常在天台晾曬衣物，大廈梯間更是骯髒，煙蒂和用過的口罩隨處可見。

居住三樓的梁女士是少數的自住業主，她指大廈60年代初落成入伙，之後大部份業主陸續遷出，現時包括她在內，只有兩名自住業主，其餘全部變成劏房出租，結果環境衞生越來越差。

她說，大廈沒聘用清潔工人，靠住戶自律，自行將垃圾拿落街處置，但很多人貪方便丟出梯間，煙蒂口罩隨處見，增加染疫風險。對深水埗可能被突擊封區，梁一臉無奈，歸咎政府防疫不力，拒絕封關種下禍根。「根本舊年應該封關，就唔會搞到咁嘅疫情吖。你（政府）度度封，機場又封，點解來往香港同中國嘅口岸又唔封呢？」梁女士坦言對政府失信心，「市民不斷反映，唔聽嘅，獨斷獨行嘅」。

附近汝州街280至286號永泰樓為另一幢確診大廈，永泰樓樓高九層，一梯四伙，天台居住四至五戶，雜亂無章，梯間走廊尚算清潔，但仍見用過的口罩丟在垃圾桶旁，天台屋住戶林太說：「做好自己先，唔好理其他人好唔好，始終呢度唔係政府樓，管理差啲，要自覺囉」。

記者其後到16幢污水樣本呈陽性的大廈查看，發現這批大廈不少外牆喉管滲漏，部份因劏房亂改喉管，多個單位用同一條喉管，其中鴨寮街150號附近外牆，喉管沒有密封，部份露出管口，或亂駁一些外露的漏斗容器，若排出的水含有病毒，恐感染路過街坊。在一些後巷水渠，更浮現糞便。

檔販嘆「打定輸數」

在鴨寮街148號後巷經營二手鐘錶買賣小檔的陳先生，批評政府：「冇樣嘢做到，一年前咁做就會好，今時今日冇得好，我已經打定輸數」，他表示，疫情已不受控，對政府不存厚望，直言：「𠵱家比起英國政府管治時仲差好多。」

區內居民李先生指，自己做雜工，疫情下無工開，終日呆在家中，如今只能見步行步。另一位巴基斯坦少年表示，疫情下既擔心又不開心，因為「讀書（學校）都閂咗，又唔可以去玩」，而且也感受到歧視的目光。

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