只許州官放火，不許百姓點燈。政府周二（26日）晚上7時刊憲，即時限制油麻地碧街9-27號和東安街3號內的人須留在其處所，等候接受強制檢測。政府突襲，令剛下班回家的居民措手不及；有居住封鎖區附近的市民圍觀欲了解情況，即遲遭警員喝令散開、「上番行人路」，籲勿聚集，指有可能違反限聚令。

惟警務處處長鄧炳強晚上近11時抵碧街鎖區範圍「巡視」，其間大批警員包圍擁簇，在疫區內與同袍寒暄，無視限聚令。

26日晚近11時，警務處處長鄧炳強在多名警員包圍下，到碧街疫區內與同袍寒暄，他稱是來為同袍「致謝」，其間未見有和市民交流。

鄧炳強到場後，大批警員將之包圍保護，鄧亦如日前佐敦封區一樣，到疫區出巡做騷式「打氣」，慰問現場多名警員。惟當鄧與應該正執行職務的警員閒聊之際，採樣站身穿保護衣的人員未有停手，繼續工作。

鄧逗留約20分鐘後離開，未有回應傳媒任何提問，僅稱今次行動較上次迅速，警方全力配合政府工作，感謝其他民政和醫護等部門同心協力。

附近街坊欲上前了解 遭警斥喝「上番行人路」稱或違限聚令

鄧炳強以「致謝」為名在碧街聚眾，與警員寒暄，視限聚令如無物；惟有居住封鎖區附近的市民圍觀，欲了解情況，指「睇吓幾時封埋我哋」，有警員不時喝令他們散開、返回行人路，另有警員勸籲他們不要聚集，指有可能違反限聚令。

政府佐敦封區「走漏風聲」放生上班族，事先張揚的封果欄令商販驚惶無助；今次油麻地封區不止令當區居民特別是長者驚惶失措，政府提供資訊亦十分有限，增加市民恐懼，圖上前了解卻被指違限令，獨警務處處長卻可在警員執行職務期間，令警員暫停手上工作專心聽其「致謝辭」及「關心」。反觀抗爭以至抗疫路上，不少傳媒及區議員在工作期間，均遭警員威嚇指違反限眾令甚至票控。

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