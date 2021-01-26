【本報訊】前日初步確診的伊利沙伯醫院三名護士昨日確診。醫管局指，三名護士所屬病房的病人及絕大部份員工已檢測，暫未有陽性個案。其中在內科病房工作的護士（第10,178號）居於昨日納入強檢的荃灣綠楊新邨R座，其工作上不需與確診者接觸，醫管局相信她在社區感染機會較大；餘下兩名曾在隔離病房工作的護士感染源頭仍在追查中。

醫管局總行政經理劉家獻昨被問到三名護士的感染源頭時稱，在內科病房工作的30歲女護士所住大廈有確診個案，工作上不需接觸確診者且有穿着合適裝備，相信在社區感染機會較大。根據衞生防護中心資料，該名女護士居於強檢大廈荃灣綠楊新邨R座，大廈共五宗確診。至於其餘兩名曾在隔離病房工作的第10,172號26歲女護士及第10,173號30歲男護士，則仍在追查感染源頭。

伊院昨設流動採樣站供院內醫護及職員檢測，本報昨午到場視察，高峯時近30人輪候，負責運送病人的周小姐坦言感擔心，平日會到內科病房及隔離病房等，她會做好個人衞生及減少到休息室。有護士表示卻不擔心，因三名染疫護士並非於同一病房工作，「你咪當入院（病人）都係有事，會做好個人預防措施」。

再多兩患者逝世

另外，再多兩名武肺患者死亡，東華三院何玉清翠柳頤庭老人院一名86歲有長期病患的女院友（第6850號），本月11日對病毒呈陰性，顯示體內病毒量變低，無傳染風險，惟其肺炎持續惡化，前晚離世。另一名居於紅磡安泰大廈的90歲有長期病患的女患者（第9542號）昨中午不治離世。本港至今有172名確診者死亡。