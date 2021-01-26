【本報訊】由中國醫藥集團研發的疫苗與中國科興疫苗同樣使用滅活技術，屬較傳統的製造技術。該集團去年在國內醫院的武肺患者體內抽取三種病毒變體進行測試，最後選擇了其中一種能夠在用以製造疫苗的Vero細胞中高速繁殖的病毒。該疫苗的原理是把武漢肺炎病毒毒株分離，使用化學物質使其失去傳染和繁殖能力，並保留部份蛋白組織製作疫苗。

澳門訂購40萬劑

國藥疫苗的原理是，將已滅活的武肺病毒蛋白注射入人體，蛋白會被抗原呈現細胞吞噬和撕裂，成細塊的蛋白如與免疫細胞的表面蛋白契合，便可誘發免疫系統製造抗體，並附着在病毒的刺突蛋白（Spike Proteins）上，阻止活躍的武肺病毒入侵細胞。

國藥去年6月起在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷等較落後國家開展第三期臨床研究，惟現時仍未公佈相關數據，僅單方面宣佈有約79%防護效果。中國外交部本月20日透露，約有40多個國家提出進口中國疫苗，相信以國藥疫苗為主。國藥疫苗今年1月1日亦正式獲中國批准使用，成為當地首款獲批上市的疫苗，截至月中已有超過1,000萬人接種。

現時國藥疫苗的客源集中於中東國家和北非國家，其中埃及日前宣佈，將安排大規模接種國藥疫苗。澳門亦有訂購40萬劑國藥疫苗，預計今年第一季展開接種。