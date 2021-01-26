【本報訊】服務警隊32年的警長因沉迷賭博欠債纍纍，四年間隱瞞其他借貸詐騙警察「遮仔會」三筆合共45萬元貸款。他昨承認欺詐及透過非法外圍賭馬共四罪，求情稱賭博是為紓緩養家壓力；並稱有長期精神問題，要求輕判。主任裁判官錢禮將警長還柙，索取社會服務令等報告，但明言很大機會判即時監禁，下月9日判刑。

求情稱賭博為釋放壓力

被告警長李鴻發（51歲）承認三項欺詐罪及一項向收受賭注者投注罪。辯方求情指，被告至今服務警隊32年，已婚、女兒剛大學畢業；被告妻曾動手術，故被告需獨力肩負家庭的經濟負擔。辯方解釋，被告為釋放工作壓力，才會開始賭博，強調已還清所有貸款。

辯方引述精神科報告，指被告有長期精神問題，若判監，病情可能惡化。辯方續指，被告將面對紀律聆訊，很可能喪失200萬元退休金及每月15,000元的長俸，望法庭酌情輕判，建議索取社會服務令報告。

案情透露，被告分別於2016年6月、2018年4月及2019年6月，三度向香港警察儲蓄互助社職員訛稱自己並無貸款，但實情在亞洲聯合財務、安信信貸有限公司及星展銀行分別有9萬至83萬元不等的欠款，誘使互助社向他批出三筆分別約為13.7萬、15.4萬和16萬元的貸款。

被告另承認於去年3月18日向收受賭注者、即本案次被告余泉堅（72歲）投注本地賽馬，投注總值1,460港元。余承認兩項收受賭注罪，獲准保釋至下月16日，索取感化及社會服務令報告再判刑。

案件編號：ESCC1898/20